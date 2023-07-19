В Кремле прокомментировали пожар на военном полигоне в Крыму
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возгорание на войсковом полигоне в Кировском районе Крыма.
«Все докладывается президенту. [Глава Крыма Сергей] Аксенов очень оперативно отреагировал. Пока мы знаем, что там было возгорание. Меры экстренно принимаются, ситуация уточняется», – сказал представитель Кремля.
Утром 19 июля в Крыму произошел пожар на войсковом полигоне, в результате чего была перекрыта трасса «Таврида» на участке дороги со 118 км по 130 км. Глава полуострова Аксенов рассказал, что причины возгорания на полигоне установят следственные органы, пострадавших в результате происшествия нет.
Позже в Главном управлении МЧС по Крыму объявили об эвакуации около 2225 человек из четырех населенных пунктов, находящихся рядом с полигоном. Размещение жителей планируется в ПВР в школах в Первомайском и Кировском, власти ожидают, что жителей сел эвакуируют на сутки. Решение эвакуировать людей там объяснили перестраховкой.