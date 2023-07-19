В Кремле прокомментировали пожар на военном полигоне в Крыму

Позже в Главном управлении МЧС по Крыму объявили об эвакуации около 2225 человек из четырех населенных пунктов, находящихся рядом с полигоном. Размещение жителей планируется в ПВР в школах в Первомайском и Кировском, власти ожидают, что жителей сел эвакуируют на сутки. Решение эвакуировать людей там объяснили перестраховкой.