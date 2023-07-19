МЧС хочет разрешить организовать укрытия в подвалах при военных конфликтах
МЧС России занимается проработкой правовых механизмов, чтобы использовать любые подземные сооружения для укрытия населения на случай военных конфликтов. Об этом заявил министр Александр Куренков на заседании в Совете Федерации.
«Мы прорабатываем правовые механизмы использования любых сооружений подземного пространства для укрытия населения при военных конфликтах», – цитирует «РИА Новости» Куренкова.
По его мнению, в настоящее время также есть необходимость построить в России 600 пожарных частей. Он подчеркнул, что без широкой программы обеспечения пожарными частями регионов МЧС не справится. При этом их строительство на сегодняшний день в градостроительные планы не входит, поэтому нужна помощь сенаторов и депутатов Госдумы, отметил Куренков.
Строительство объектов, связанных с гражданской обороной, в частности бомбоубежищ, обсуждалось ранее в ходе совещания Совбеза в ноябре прошлого года. Об этом сообщал источник «Ведомостей», близкий к парламенту. По его словам, обсуждаемые на совещании меры были «профилактическими».