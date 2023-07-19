МЧС хочет разрешить организовать укрытия в подвалах при военных конфликтах

По его мнению, в настоящее время также есть необходимость построить в России 600 пожарных частей. Он подчеркнул, что без широкой программы обеспечения пожарными частями регионов МЧС не справится. При этом их строительство на сегодняшний день в градостроительные планы не входит, поэтому нужна помощь сенаторов и депутатов Госдумы, отметил Куренков.