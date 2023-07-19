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Общество

МЧС хочет разрешить организовать укрытия в подвалах при военных конфликтах

Ведомости

МЧС России занимается проработкой правовых механизмов, чтобы использовать любые подземные сооружения для укрытия населения на случай военных конфликтов. Об этом заявил министр Александр Куренков на заседании в Совете Федерации.

«Мы прорабатываем правовые механизмы использования любых сооружений подземного пространства для укрытия населения при военных конфликтах», – цитирует «РИА Новости» Куренкова.

По его мнению, в настоящее время также есть необходимость построить в России 600 пожарных частей. Он подчеркнул, что без широкой программы обеспечения пожарными частями регионов МЧС не справится. При этом их строительство на сегодняшний день в градостроительные планы не входит, поэтому нужна помощь сенаторов и депутатов Госдумы, отметил Куренков.

Строительство объектов, связанных с гражданской обороной, в частности бомбоубежищ, обсуждалось ранее в ходе совещания Совбеза в ноябре прошлого года. Об этом сообщал источник «Ведомостей», близкий к парламенту. По его словам, обсуждаемые на совещании меры были «профилактическими».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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