Гордума Волгограда приняла решение о временном переименовании в Сталинград на 3 сентября

В январе председатель экспертного совета общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Степашин предложил переименовать Волгоград в Сталинград в честь Сталинградской битвы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о данной инициативе, заявил, что на уровне президента не идет обсуждение о переименовании Волгограда в Сталинград, при этом к этой теме нужно подходить аккуратно, поскольку, согласно опросам, жители города не поддерживают подобные инициативы. В частности, по данным опроса ВЦИОМ от 1 февраля 2023 г., 67% жителей Волгограда скорее не поддерживают переименование города. Вопрос о переименовании города на постоянной основе пока остается открытым.