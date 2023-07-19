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Гордума Волгограда приняла решение о временном переименовании в Сталинград на 3 сентября

Ведомости

Депутаты городской думы Волгограда приняли решение о переименовании города в Сталинград каждый год в День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны – 3 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе гордумы.

«Депутаты гордумы внесли изменения в решение "Об использовании наименования "город-герой Волгоград". В соответствии с изменениями в федеральном законодательстве в перечне дней воинской славы, когда наш город наряду с привычным именем можно именовать Сталинградом, появилось 3 сентября – День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны», – сказано в сообщении.

В июне 2023 г. президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны стал днем воинской славы.

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Согласно действующему законодательству, Волгоград может быть переименован в Сталинград девять раз в году. Использование этого наименования возможно при проведении общегородских мероприятий, посвященных дням воинской славы, памятным датам России и Волгоградской области, связанным со Сталинградской битвой. 

В январе председатель экспертного совета общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Степашин предложил переименовать Волгоград в Сталинград в честь Сталинградской битвы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о данной инициативе, заявил, что на уровне президента не идет обсуждение о переименовании Волгограда в Сталинград, при этом к этой теме нужно подходить аккуратно, поскольку, согласно опросам, жители города не поддерживают подобные инициативы. В частности, по данным опроса ВЦИОМ от 1 февраля 2023 г., 67% жителей Волгограда скорее не поддерживают переименование города. Вопрос о переименовании города на постоянной основе пока остается открытым.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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