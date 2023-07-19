Гладков сообщил о работе системы ПВО в Валуйском городском округе
В Валуйском городском округе система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник на подлете к городу. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА на подлете к городу. Последствия на земле уточняют оперативные службы», – написал он.
Ранее Гладков в ежедневной сводке обстрелов Белгородской области рассказал, что 18 июля по населенным пунктам Кукуевка и Новопетровка в Валуйском городском округе было выпущено четыре артиллерийских и два минометных снаряда. Помимо этого, ВСУ сбросили с беспилотника одно взрывное устройство по селу Вериговка, а в хуторе Бабка зафиксировано 13 прилетов из ствольной артиллерии. В результате никто не пострадал, повреждения получила линия электропередачи, которая к утру 19 июля была восстановлена.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».