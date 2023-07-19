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Гладков сообщил о работе системы ПВО в Валуйском городском округе

Ведомости

В Валуйском городском округе система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник на подлете к городу. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. 

«В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА на подлете к городу. Последствия на земле уточняют оперативные службы», – написал он. 

Ранее Гладков в ежедневной сводке обстрелов Белгородской области рассказал, что 18 июля по населенным пунктам Кукуевка и Новопетровка в Валуйском городском округе было выпущено четыре артиллерийских и два минометных снаряда. Помимо этого, ВСУ сбросили с беспилотника одно взрывное устройство по селу Вериговка, а в хуторе Бабка зафиксировано 13 прилетов из ствольной артиллерии. В результате никто не пострадал, повреждения получила линия электропередачи, которая к утру 19 июля была восстановлена. 

Ранее по теме: В Белгородской области в результате обстрела пострадали пять человек

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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