Гладков сообщил о работе системы ПВО в Валуйском городском округе

Ранее Гладков в ежедневной сводке обстрелов Белгородской области рассказал, что 18 июля по населенным пунктам Кукуевка и Новопетровка в Валуйском городском округе было выпущено четыре артиллерийских и два минометных снаряда. Помимо этого, ВСУ сбросили с беспилотника одно взрывное устройство по селу Вериговка, а в хуторе Бабка зафиксировано 13 прилетов из ствольной артиллерии. В результате никто не пострадал, повреждения получила линия электропередачи, которая к утру 19 июля была восстановлена.