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Общество

Работу Керченской переправы будут останавливать по ночам до особого распоряжения

Ведомости

Работу Керченской паромной переправы будут ограничивать ежедневно с 21:00 до 05:00 ежедневно до особого распоряжения. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. 

«Для удобства пассажиров перевозчикам рекомендуется прибывать на переправу не позже 6 вечера и не ранее 5 утра, т.к. с 21:00 до 05:00 работа переправы будет приостановлена на регулярной основе до особого распоряжения», – написал он.

Ранее работу Керченской переправы приостанавливали на ночь 18 и 19 июля. Причины не уточнялись. 

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В ночь на 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост. В результате произошедшего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет (СК) России возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по версии ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины. Позже президент России Владимир Путин пообещал ответить на теракт. На Украине назвали повреждение Крымского моста «провокацией».

После атаки движение по мосту приостанавливалось. Железнодорожное сообщение было возобновлено утром 17 июля. Движение по автомобильной части в реверсивном режиме по одной из полос моста было запущено в ночь на 18 июля. Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что на восстановление Крымского моста может потребоваться от 1 до 1,3 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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