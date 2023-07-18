В Крыму приостановили работу паромной переправы
Керченская паромная переправа не будет работать до утра 19 июля. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по республике Крым.
«По информации Керченского морского порта, работа Керченской паромной переправы будет приостановлена с 21:00 до 05:00», – говорится в сообщении. В связи с чем работа переправы приостановлена, не сообщается.
После атаки на Крымский мост Керченская паромная переправа используется для перевоза транспорта с приоритетными видами товаров (лекарствами, скоропортящимися продуктами и др.), а также для перевозки пассажиров рейсовых автобусов. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что на переправе задействованы семь паромов – три гражданских, два больших десантных корабля и два железнодорожных.
Крымский мост был атакован украинскими надводными беспилотниками ночью 17 июля. В результате произошедшего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет (СК) России возбудил по факту атаки дело о теракте. По версии ведомства, атака готовилась по заданию спецслужб Украины.
После атаки движение по мосту приостанавливалось. Железнодорожное сообщение было возобновлено утром 17 июля. Движение по автомобильной части в реверсивном режиме по одной из полос моста было запущено в ночь на 18 июля. Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что на восстановление Крымского моста может потребоваться от 1 до 1,3 млрд руб.