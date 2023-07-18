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Общество

В Крыму приостановили работу паромной переправы

Ведомости

Керченская паромная переправа не будет работать до утра 19 июля. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по республике Крым.

«По информации Керченского морского порта, работа Керченской паромной переправы будет приостановлена с 21:00 до 05:00», – говорится в сообщении. В связи с чем работа переправы приостановлена, не сообщается.

После атаки на Крымский мост Керченская паромная переправа используется для перевоза транспорта с приоритетными видами товаров (лекарствами, скоропортящимися продуктами и др.), а также для перевозки пассажиров рейсовых автобусов. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что на переправе задействованы семь паромов – три гражданских, два больших десантных корабля и два железнодорожных.

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Крымский мост был атакован украинскими надводными беспилотниками ночью 17 июля. В результате произошедшего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет (СК) России возбудил по факту атаки дело о теракте. По версии ведомства, атака готовилась по заданию спецслужб Украины.

После атаки движение по мосту приостанавливалось. Железнодорожное сообщение было возобновлено утром 17 июля. Движение по автомобильной части в реверсивном режиме по одной из полос моста было запущено в ночь на 18 июля. Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что на восстановление Крымского моста может потребоваться от 1 до 1,3 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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