Минюст включил в перечень нежелательных организаций The Altai Project

«Организация включена в перечень в соответствии с ч. 1, 4 и 7 ст. 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" на основании решения первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации от 3 июля 2023 г.», – говорится в сообщении.