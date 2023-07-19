Минюст включил в перечень нежелательных организаций The Altai Project
Минюст России включил в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны, «Алтай проект» (The Altai Project), сообщается в Telegram-канале министерства.
«Организация включена в перечень в соответствии с ч. 1, 4 и 7 ст. 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" на основании решения первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации от 3 июля 2023 г.», – говорится в сообщении.
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность The Altai Project 5 июля. В ведомстве уточняли, что организация из США «саботирует строительство газопровода «Сила Сибири – 2», а управляет «Алтай проектом» гражданка Соединенных Штатов Дженнифер Кастнер.
По мнению Генпрокуратуры, организация лишь формально выступала за охрану природы и вмешивалась во внутренние дела страны, что могло «нанести ущерб безопасности России в экономической сфере».
На сайте организации сказано, что она работает с 1998 г. и защищает природные ландшафты и дикую природу, поддерживает коренные народы и традиционный образ жизни в Евразии.