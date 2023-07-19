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Минюст включил в перечень нежелательных организаций The Altai Project

Ведомости

Минюст России включил в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны, «Алтай проект» (The Altai Project), сообщается в Telegram-канале министерства.

«Организация включена в перечень в соответствии с ч. 1, 4 и 7 ст. 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" на основании решения первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации от 3 июля 2023 г.», – говорится в сообщении.

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Генпрокуратура признала нежелательной деятельность The Altai Project 5 июля. В ведомстве уточняли, что организация из США «саботирует строительство газопровода «Сила Сибири – 2», а управляет «Алтай проектом» гражданка Соединенных Штатов Дженнифер Кастнер.

По мнению Генпрокуратуры, организация лишь формально выступала за охрану природы и вмешивалась во внутренние дела страны, что могло «нанести ущерб безопасности России в экономической сфере».

На сайте организации сказано, что она работает с 1998 г. и защищает природные ландшафты и дикую природу, поддерживает коренные народы и традиционный образ жизни в Евразии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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