Путин поручил разобраться в причинах пожара на военном полигоне в Крыму

«С причинами пожара надо будет еще разобраться. Что касается помощи людям и обеспечения их безопасности, сделать все по максимуму, чтобы решить эти задачи. Я думаю, что там немного, действительно, времени займет: все прогорит и закончится, но надо быть очень аккуратными сейчас», – сказал он.