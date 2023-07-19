Путин поручил разобраться в причинах пожара на военном полигоне в Крыму
Президент России Владимир Путин поручил разобраться в причинах пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма и помочь людям. Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительства.
«С причинами пожара надо будет еще разобраться. Что касается помощи людям и обеспечения их безопасности, сделать все по максимуму, чтобы решить эти задачи. Я думаю, что там немного, действительно, времени займет: все прогорит и закончится, но надо быть очень аккуратными сейчас», – сказал он.
В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что поручение главы государства выполняется. Комментируя ситуацию, он добавил, что все находится под контролем. «Ситуация вернется в нормальное русло в течение суток», – сказал Аксенов.
Утром 19 июля в Крыму произошел пожар на войсковом полигоне, в результате чего была перекрыта трасса «Таврида» на участке дороги со 118-го по 130-й км. Глава полуострова Аксенов рассказал, что причины возгорания на полигоне установят следственные органы, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.
Позже в Главном управлении МЧС по Крыму объявили об эвакуации около 2225 человек из четырех населенных пунктов, находящихся рядом с полигоном. Решение было принято в связи с необходимостью перестраховаться. По словам Аксенова, сейчас в пунктах временного размещения находятся 217 человек, в том числе 55 детей. Все они обеспечены горячей едой и всем необходимым, добавил глава Крыма.