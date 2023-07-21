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Общество

Обвинение запросило для основателя Group-IB Сачкова 18 лет колонии

Ведомости

Прокурор запросил для обвиняемого в государственной измене основателя Group-IB Ильи Сачкова 18 лет колонии. Об этом сообщили «Ведомостям» в Мосгорсуде.

Сторона Сачкова же настаивает на оправдательном приговоре. Оглашение приговора назначено на 26 июля.

В сентябре 2021 г. основатель и CEO Group-IB Сачков был арестован на два месяца по подозрению в государственной измене. В офисе компании были проведены обыски. 7 октября 2021 г.Сачкову предьявлено обвинение по ст. 275 УК РФ («государственная измена»). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет или пожизненно.

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Сачков сейчас находится в СИЗО. Свою вину он не признает, также он отрицает сотрудничество с иностранными государствами. Материалы дела находятся под грифом «секретно», в связи с чем подробности не раскрываются. Уголовное дело в его отношении рассматривается в закрытом режиме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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