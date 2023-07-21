Обвинение запросило для основателя Group-IB Сачкова 18 лет колонии

В сентябре 2021 г. основатель и CEO Group-IB Сачков был арестован на два месяца по подозрению в государственной измене. В офисе компании были проведены обыски. 7 октября 2021 г.Сачкову предьявлено обвинение по ст. 275 УК РФ («государственная измена»). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет или пожизненно.