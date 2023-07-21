Обвинение запросило для основателя Group-IB Сачкова 18 лет колонии
Прокурор запросил для обвиняемого в государственной измене основателя Group-IB Ильи Сачкова 18 лет колонии. Об этом сообщили «Ведомостям» в Мосгорсуде.
Сторона Сачкова же настаивает на оправдательном приговоре. Оглашение приговора назначено на 26 июля.
В сентябре 2021 г. основатель и CEO Group-IB Сачков был арестован на два месяца по подозрению в государственной измене. В офисе компании были проведены обыски. 7 октября 2021 г.Сачкову предьявлено обвинение по ст. 275 УК РФ («государственная измена»). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет или пожизненно.
Сачков сейчас находится в СИЗО. Свою вину он не признает, также он отрицает сотрудничество с иностранными государствами. Материалы дела находятся под грифом «секретно», в связи с чем подробности не раскрываются. Уголовное дело в его отношении рассматривается в закрытом режиме.