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Общество

Обвиняемый в госизмене основатель Group-IB Сачков не признал свою вину в суде

Ведомости

Основатель Group-IB Илья Сачков не признает вину по делу о государственной измене. Об этом со ссылкой на его адвоката Руслана Коблева пишут «Известия».

«Вину не признал. Высказал отношение к обвинению, будет опровергать», – сказал адвокат Сачкова.

Ранее уголовное дело Сачкова поступило в суд. 27 июня Московский городской суд отказал в удовлетворении ходатайств стороны защиты о возвращении уголовного дела прокурору. Также было отказано и в изменении меры пресечения – основатель Group-IB остался под стражей. Его уголовное дело суд будет рассматривать в закрытом режиме.

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О том, что Сачков не признает вину, сообщалось и ранее, в ходе следствия. Он также отрицает сотрудничество с иностранными государствами. Материалы дела находятся под грифом «секретно», в связи с чем подробности не раскрываются.

В сентябре 2021 г. основатель и CEO Group-IB Сачков был арестован на два месяца по подозрению в государственной измене. В офисе компании были проведены обыски. 7 октября 2021 г. Сачков был официально обвинен по ст. 275 УК РФ («государственная измена»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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