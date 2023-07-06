Обвиняемый в госизмене основатель Group-IB Сачков не признал свою вину в суде
Основатель Group-IB Илья Сачков не признает вину по делу о государственной измене. Об этом со ссылкой на его адвоката Руслана Коблева пишут «Известия».
«Вину не признал. Высказал отношение к обвинению, будет опровергать», – сказал адвокат Сачкова.
Ранее уголовное дело Сачкова поступило в суд. 27 июня Московский городской суд отказал в удовлетворении ходатайств стороны защиты о возвращении уголовного дела прокурору. Также было отказано и в изменении меры пресечения – основатель Group-IB остался под стражей. Его уголовное дело суд будет рассматривать в закрытом режиме.
О том, что Сачков не признает вину, сообщалось и ранее, в ходе следствия. Он также отрицает сотрудничество с иностранными государствами. Материалы дела находятся под грифом «секретно», в связи с чем подробности не раскрываются.
В сентябре 2021 г. основатель и CEO Group-IB Сачков был арестован на два месяца по подозрению в государственной измене. В офисе компании были проведены обыски. 7 октября 2021 г. Сачков был официально обвинен по ст. 275 УК РФ («государственная измена»).