Следствие подало ходатайство об аресте Стрелкова

Стрелков был главой ополчения Донбасса в 2014 г., экс-министром обороны ДНР, бывшим военным комендантом Донецка. Кроме того, Стрелков был сотрудником ФСБ России с 1996 г. В 2013 г. уволился из службы в звании полковника.