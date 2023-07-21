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Общество

Следствие подало ходатайство об аресте Стрелкова

Ведомости

Мещанский суд Москвы начал рассматривать материал об избрании меры пресечения в отношении бывшего сотрудника силовых структур Игоря Гиркина-Стрелкова в виде заключения под стражу, передает корреспондент «Ведомостей».

Обвиняемый попросил суд удалить из зала представителей СМИ, но суд ему отказал, сказав, что «у нас открытый судебный процесс».

Ранее сотрудник правоохранительных органов рассказал «Ведомостям», что Гиркину нет необходимости избирать меру в виде заключения под стражу и следователь намерен просить подписку о невыезде.

Согласно материалам суда, мера пресечения избирается Стрелкову по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете).

Ранее по теме: Игорь Стрелков задержан в Москве

Ранее адвокат Александр Молохов сообщил о задержании Стрелкова. В его Telegram-канале появилось сообщение от лица жены Мирославы Регинской о том, что представители Следственного комитета приехали к ним домой и вывезли Стрелкова в неизвестном направлении.

Стрелков был главой ополчения Донбасса в 2014 г., экс-министром обороны ДНР, бывшим военным комендантом Донецка. Кроме того, Стрелков был сотрудником ФСБ России с 1996 г. В 2013 г. уволился из службы в звании полковника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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