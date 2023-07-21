Игорь Стрелков задержан в Москве

В Telegram-канале Стрелкова появилось сообщение от лица его жены Мирославы Регинской. «Примерно в 11:30 к нам приехали представители Следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении. От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ», – говорится в сообщении.