Игорь Стрелков задержан в Москве

Игорь Стрелков задержан в МосквеРечь может идти о преступлении экстремистской направленности
Бывший сотрудник силовых структур, блогер Игорь Стрелков был задержан сотрудниками Следственного комитета (СК) России, сообщил «Ведомостям» его адвокат Александр Молохов.
Точных данных о местонахождении и сути предъявленных обвинений у защиты пока нет, сообщил адвокат. Очевидцы задержания сообщили, что сотрудники правоохранительных органов упоминали ст. 282 УК РФ, то есть преступления экстремистской направленности.
В Telegram-канале Стрелкова появилось сообщение от лица его жены Мирославы Регинской. «Примерно в 11:30 к нам приехали представители Следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении. От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ», – говорится в сообщении.
Член национально-демократического политического движения «Общество.Будущее», соратник Стрелкова Савва Федосеев выступил в поддержку полковника. В то же время бывший министр иностранных дел ДНР Александр Кофман, комментируя задержание Стрелкова, написал у себя в Telegram-канале, что «не собирается злорадствовать».
«Пацан шел к успеху, пацан его достиг. Радует одно – появились основания для принудительной психиатрической экспертизы», – написал Кофман.
Игорь Стрелков (настоящее имя – Игорь Гиркин) родился 17 декабря 1970 г. в Москве. Увлекался военно-исторической реконструкцией и историей Белого движения. Кроме того, Стрелков руководил клубом реконструкторов, участвовал в военно-патриотических фестивалях. Стрелков был добровольцем в военном конфликте в Приднестровье в 1992 г.
Стрелков также был главой ополчения Донбасса в 2014 г., экс-министром обороны ДНР, бывшим военным комендантом Донецка. Кроме того, Стрелков был сотрудником ФСБ России с 1996 г. В 2013 г. уволился из службы в звании полковника.