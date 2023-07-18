В отношении Квачкова возбуждено административное дело за дискредитацию армии

Но уже на следующий день, 23 декабря, Квачков был вновь арестован по новому, возбужденному в тот же день делу – о содействии терроризму и попытке организовать вооруженный мятеж. В расследовании участвовала ФСБ, а делу был присвоен гриф «секретно». 8 февраля 2013 г. Мосгорсуд признал Квачкова виновным и приговорил к 13 годам колонии строгого режима.