Стрелков отказался вступать в состав ЧВК «Вагнер»
Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) отказался вступить в состав ЧВК «Вагнер» после оскорблений в его адрес со стороны основателя ЧВК Евгения Пригожина. Об этом Стрелков сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, 27 января он разговаривал с Андреем Трошевым (полковник в отставке – «Ведомости») по поводу участия Стрелкова в боевых действиях в составе «Вагнера». Экс-министр обороны ДНР заявил, что он пообещал в течение двух дней «выдвинуться в Луганск для личной беседы».
«Однако последнее публичное выступление господина Пригожина, в котором прозвучал поток самой откровенной лжи в мой адрес – полностью исключает возможность моего участия в данной ЧВК. Я не смогу служить под руководством человека, открыто обвинившего меня в предательстве России. Не говоря уже о грязных оскорблениях, которыми эти обвинения сопровождались. Точка», – написал Стрелков.
26 января пресс-служба компании «Конкорд» сообщила, что Пригожин пригласил Стрелкова прибыть на линию соприкосновения и возглавить одно из штурмовых подразделений. Так Пригожин отреагировал на заявления Стрелкова о том, что основателя «Вагнера» нельзя допускать в информационное поле, чтобы тот не демонстрировал «свойства своего характера». Стрелков в комментарии RTVI назвал нонсенсом озвучивание подобных предложений в публичном поле, добавив, что готов рассмотреть подобное предложение, если оно будет «нормально оформлено и не будет выглядеть издевательством».
В пресс-службе компании «Конкорд» 28 января в ответ на запрос издания «Блокнот» была опубликована аудиозапись с комментарием Пригожина. На вопрос журналистов о том, чем закончилась история и есть ли у Стрелкова перспективы работы в «Вагнере», основатель ЧВК отметил, что по его информации, экс-министр обороны ДНР сделал один звонок Трошеву, и стороны пока ни о чем не договорились. Также Пригожин отметил, что Стрелков «не славится своей отвагой, своим мужеством и своей надежностью».