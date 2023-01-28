Стрелков отказался вступать в состав ЧВК «Вагнер»

В пресс-службе компании «Конкорд» 28 января в ответ на запрос издания «Блокнот» была опубликована аудиозапись с комментарием Пригожина. На вопрос журналистов о том, чем закончилась история и есть ли у Стрелкова перспективы работы в «Вагнере», основатель ЧВК отметил, что по его информации, экс-министр обороны ДНР сделал один звонок Трошеву, и стороны пока ни о чем не договорились. Также Пригожин отметил, что Стрелков «не славится своей отвагой, своим мужеством и своей надежностью».