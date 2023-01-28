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Стрелков отказался вступать в состав ЧВК «Вагнер»

Ведомости

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) отказался вступить в состав ЧВК «Вагнер» после оскорблений в его адрес со стороны основателя ЧВК Евгения Пригожина. Об этом Стрелков сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, 27 января он разговаривал с Андреем Трошевым (полковник в отставке – «Ведомости») по поводу участия Стрелкова в боевых действиях в составе «Вагнера». Экс-министр обороны ДНР заявил, что он пообещал в течение двух дней «выдвинуться в Луганск для личной беседы».  

«Однако последнее публичное выступление господина Пригожина, в котором прозвучал поток самой откровенной лжи в мой адрес – полностью исключает возможность моего участия в данной ЧВК. Я не смогу служить под руководством человека, открыто обвинившего меня в предательстве России. Не говоря уже о грязных оскорблениях, которыми эти обвинения сопровождались. Точка», – написал Стрелков.

26 января пресс-служба компании «Конкорд» сообщила, что Пригожин пригласил Стрелкова прибыть на линию соприкосновения и возглавить одно из штурмовых подразделений. Так Пригожин отреагировал на заявления Стрелкова о том, что основателя «Вагнера» нельзя допускать в информационное поле, чтобы тот не демонстрировал «свойства своего характера». Стрелков в комментарии RTVI назвал нонсенсом озвучивание подобных предложений в публичном поле, добавив, что готов рассмотреть подобное предложение, если оно будет «нормально оформлено и не будет выглядеть издевательством».

В пресс-службе компании «Конкорд» 28 января в ответ на запрос издания «Блокнот» была опубликована аудиозапись с комментарием Пригожина. На вопрос журналистов о том, чем закончилась история и есть ли у Стрелкова перспективы работы в «Вагнере», основатель ЧВК отметил, что по его информации, экс-министр обороны ДНР сделал один звонок Трошеву, и стороны пока ни о чем не договорились. Также Пригожин отметил, что Стрелков «не славится своей отвагой, своим мужеством и своей надежностью».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных