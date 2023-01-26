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Пригожин пригласил Стрелкова в ЧВК «Вагнер»

Ведомости

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пригласил экс-министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) прибыть на линию соприкосновения и возглавить одно из штурмовых подразделений, передает пресс-служба компании «Конкорд».

Так Пригожин отреагировал на заявления Стрелкова о том, что основателя «Вагнера» нельзя допускать в информационное поле, чтобы тот не демонстрировал «свойства своего характера».

«Я, как старший начальник ЧВК «Вагнер», приглашаю господина Гиркина на фронт, чтобы проверить правильность его позиции и использовать, как он заявлял, его боевой опыт. Предлагаю ему прибыть на территорию ЛНР для назначения на руководящую должность, согласно его компетенции, в одно из штурмовых подразделений», – заявил в ответ Пригожин.

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Основатель «Вагнера» добавил, что высокую должность Стрелкову предложить не может, поскольку сначала надо узнать его возможности. «Пора переходить от слов к делу», – добавил он.

Стрелков в комментарии RTVI назвал нонсенсом озвучивание подобных предложений в публичном поле, добавив, что готов рассмотреть подобное предложение, если оно будет «нормально оформлено и не будет выглядеть издевательством».

Ранее Пригожин обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой запретить дискредитацию участвующих в СВО добровольцев, в том числе бывших осужденных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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