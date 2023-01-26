Пригожин пригласил Стрелкова в ЧВК «Вагнер»
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пригласил экс-министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) прибыть на линию соприкосновения и возглавить одно из штурмовых подразделений, передает пресс-служба компании «Конкорд».
Так Пригожин отреагировал на заявления Стрелкова о том, что основателя «Вагнера» нельзя допускать в информационное поле, чтобы тот не демонстрировал «свойства своего характера».
«Я, как старший начальник ЧВК «Вагнер», приглашаю господина Гиркина на фронт, чтобы проверить правильность его позиции и использовать, как он заявлял, его боевой опыт. Предлагаю ему прибыть на территорию ЛНР для назначения на руководящую должность, согласно его компетенции, в одно из штурмовых подразделений», – заявил в ответ Пригожин.
Основатель «Вагнера» добавил, что высокую должность Стрелкову предложить не может, поскольку сначала надо узнать его возможности. «Пора переходить от слов к делу», – добавил он.
Стрелков в комментарии RTVI назвал нонсенсом озвучивание подобных предложений в публичном поле, добавив, что готов рассмотреть подобное предложение, если оно будет «нормально оформлено и не будет выглядеть издевательством».
Ранее Пригожин обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой запретить дискредитацию участвующих в СВО добровольцев, в том числе бывших осужденных.