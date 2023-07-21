Бывшему белгородскому вице-губернатору вменяют взятку иномарками на 17 млн рублей

По версии следствия, в 2022 г. и 2023 г. Полежаев, будучи замгубернатора, получил два автомобиля премиум-класса «иностранного производства» от руководства строительной компании. Марки автомобилей в сообщении СК не называют, но уточняется, что их общая стоимость составляет 17 млн руб. Это вознаграждение предполагалось за содействие в приеме работ по строительству очистных сооружений в Белгородской области. Помимо этого, Полежаев должен был обеспечивать заключение контрактов с фирмой в области ЖКХ.