Под Ростовом-на-Дону произошел крупный пожар на складе с макулатурой

10 июля загорелся склад на площади 3500 кв. м в Санкт-Петербурге. Это произошло в помещении по адресу: Калининский район, ул. Менделеевская, д. 9. К тушению были привлечены 27 единиц техники и 110 человек личного состава. О пострадавших не сообщалось.