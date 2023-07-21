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Под Ростовом-на-Дону произошел крупный пожар на складе с макулатурой

Ведомости

В Ростовской области произошел крупный пожар на складе с макулатурой. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Склад расположен в пригороде Ростова-на-Дону – в Аксае по улице Пороховая Балка, 2а. Согласно картам, по этому адресу находится несколько организаций, в том числе компания «Мир», которая занимается скупкой вторсырья и макулатуры.

Площадь пожара составила 2500 кв. м, ему присвоен третий ранг сложности. В ведомстве уточнили, что для тушения пожара задействовали вертолет Ми-8, 65 человек и 22 единицы техники.

10 июля загорелся склад на площади 3500 кв. м в Санкт-Петербурге. Это произошло в помещении по адресу: Калининский район, ул. Менделеевская, д. 9. К тушению были привлечены 27 единиц техники и 110 человек личного состава. О пострадавших не сообщалось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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