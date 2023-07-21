Под Ростовом-на-Дону произошел крупный пожар на складе с макулатурой
В Ростовской области произошел крупный пожар на складе с макулатурой. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Склад расположен в пригороде Ростова-на-Дону – в Аксае по улице Пороховая Балка, 2а. Согласно картам, по этому адресу находится несколько организаций, в том числе компания «Мир», которая занимается скупкой вторсырья и макулатуры.
Площадь пожара составила 2500 кв. м, ему присвоен третий ранг сложности. В ведомстве уточнили, что для тушения пожара задействовали вертолет Ми-8, 65 человек и 22 единицы техники.
10 июля загорелся склад на площади 3500 кв. м в Санкт-Петербурге. Это произошло в помещении по адресу: Калининский район, ул. Менделеевская, д. 9. К тушению были привлечены 27 единиц техники и 110 человек личного состава. О пострадавших не сообщалось.