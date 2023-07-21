Обвиняемый в получении взятки замглавы Минцифры Паршин уволен
Замминистра цифрового развития Максим Паршин, который проходит по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере, уволен со своей должности. Соответствующий указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Освободить Паршина Максима Викторовича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по его просьбе», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале нормативных правовых актов.
13 июля суд отправил Паршина под домашний арест до 12 сентября.
Паршину вменяется ч. 6 ст. 290 УК РФ – получение взятки должностным лицом в особо крупном размере. Максимальное наказание по ней составляет 15 лет лишения свободы, а также штраф до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.