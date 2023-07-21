Обвиняемый в получении взятки замглавы Минцифры Паршин уволен

Паршину вменяется ч. 6 ст. 290 УК РФ – получение взятки должностным лицом в особо крупном размере. Максимальное наказание по ней составляет 15 лет лишения свободы, а также штраф до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.