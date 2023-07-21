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Общество / Технологии

Обвиняемый в получении взятки замглавы Минцифры Паршин уволен

Ведомости

Замминистра цифрового развития Максим Паршин, который проходит по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере, уволен со своей должности. Соответствующий указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Освободить Паршина Максима Викторовича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по его просьбе», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале нормативных правовых актов.

13 июля суд отправил Паршина под домашний арест до 12 сентября.

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Паршину вменяется ч. 6 ст. 290 УК РФ – получение взятки должностным лицом в особо крупном размере. Максимальное наказание по ней составляет 15 лет лишения свободы, а также штраф до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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