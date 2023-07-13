Суд отправил под домашний арест замглавы Минцифры Паршина
Замминистра цифрового развития Максим Паршин, который проходит по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере, будет отправлен под домашний арест до 12 сентября 2023 г. Об этом говорится в решении Басманного районного суда Москвы (есть в распоряжении «Ведомостей»).
«В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Паршина Максима Викторовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, отказано, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 12 сентября 2023 г. Постановление в законную силу не вступило», — сообщил представитель пресс-службы суда.
Паршину вменяется совершение преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ – получение взятки должностным лицом в особо крупном размере. Максимальное наказание по ней составляет 15 лет лишения свободы, а также штраф до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.
Заместитель министра цифрового развития Максим Паршин проходит по одному уголовному делу с генеральным директором «БФТ-холдинга» Александром Моносовым. Эту информацию «Ведомостям» подтвердил представитель пресс-службы Басманного районного суда Москвы. Ранее стало известно, что Моносов также отправлен под домашний арест до 12 сентября.