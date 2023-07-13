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Суд отправил под домашний арест замглавы Минцифры Паршина

Ведомости

Замминистра цифрового развития Максим Паршин, который проходит по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере, будет отправлен под домашний арест до 12 сентября 2023 г. Об этом говорится в решении Басманного районного суда Москвы (есть в распоряжении «Ведомостей»).

«В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Паршина Максима Викторовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, отказано, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 12 сентября 2023 г. Постановление в законную силу не вступило», — сообщил представитель пресс-службы суда.

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Паршину вменяется совершение преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ – получение взятки должностным лицом в особо крупном размере. Максимальное наказание по ней составляет 15 лет лишения свободы, а также штраф до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.

Заместитель министра цифрового развития Максим Паршин проходит по одному уголовному делу с генеральным директором «БФТ-холдинга» Александром Моносовым. Эту информацию «Ведомостям» подтвердил представитель пресс-службы Басманного районного суда Москвы. Ранее стало известно, что Моносов также отправлен под домашний арест до 12 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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