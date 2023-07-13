Суд отправил под домашний арест замглавы Минцифры Паршина

Замминистра цифрового развития Максим Паршин, который проходит по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере, будет отправлен под домашний арест до 12 сентября 2023 г. Об этом говорится в решении Басманного районного суда Москвы (есть в распоряжении «Ведомостей»).