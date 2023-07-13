Дело Максима Паршина может быть связано с «дочкой» «Ростелекома»

По данным «СПАРК-Интерфакс», 50,01% в «БФТ-Холдинге» владеет «дочка» «Ростелекома» «РТ-Лабс», а оставшиеся 49,99% – «Астрей софт», бенефициаром которого через компанию «Бюджетный процесс» является сам Моносов. Сделка по покупке «Ростелекомом» доли в «БФТ-холдинг» состоялась в конце октября 2021 г. Всего за несколько дней до сделки по покупке «Ростелекомом» «БФТ-холдинга» в московском офисе компании БФТ, входящей в холдинг, прошли обыски, инициированные ФСБ, писал CNews. Представитель «Ростелекома» тогда говорил, что проверка проводилась не в отношении самой компании, а одного из ее клиентов, но не уточнял, кого именно.