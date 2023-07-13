Дело Максима Паршина может быть связано с «дочкой» «Ростелекома»Замминистра цифрового развития был взят с поличным при передаче взятки
Заместитель министра цифрового развития Максим Паршин проходит по одному уголовному делу с генеральным директором «БФТ-холдинга» Александром Моносовым. Эту информацию «Ведомостям» подтвердил представитель пресс-службы Басманного районного суда Москвы, который 13 июля рассматривал вопрос о мере пресечения для Паршина. «БФТ-Холдинг» – IT-разработчик, 50,01% его акций с октября 2021 г. принадлежат структуре «Ростелекома».
«Они проходят по одному уголовному делу, более я сообщить не могу», – заявил «Ведомостям» представитель суда в ответ на вопрос, связаны ли между собой дела Паршина и Моносова. Карточки обоих дел опубликованы в картотеке суда. После этого он уточнил, что речь идет об Александре Наумовиче Моносове.
Паршин был задержан вместе с Моносовым, подтвердил «Ведомостям» знакомый Паршина.
Кто такой Максим Паршин
Максим Паршин занимает должность заместителя министра цифрового развития России с 2018 г., до этого был директором департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России. В Минцифры он курирует одно из ключевых направлений по импортозамещению софта, участвует в работе по координации деятельности Минцифры по льготам ИТ-компаниям, грантовой поддержке и т.п. «Имеет благодарность президента Российской Федерации. Награждён почетной грамотой правительства Российской Федерации», – указано на сайте Минцифры.
Как следует из материалов суда, Паршину вменяется совершение преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ – получение взятки должностным лицом в особо крупном размере. Максимальное наказание по ней составляет 15 лет лишения свободы, а также штраф до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.
Моносову же вменяется часть 5 статьи 291 Уголовного кодекса РФ – дача взятки должностному лицу в особо крупном размере (свыше 1 млн руб.). Максимальная ответственность по ней также составляет 15 лет лишения свободы. Но как следует из примечания к статье, лицо, давшее взятку, «освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления», либо если в отношении него самого имело место вымогательство со стороны должностного лица, либо если лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки в правоохранительные органы.
Следствие потребовало арестовать Паршина до 12 сентября.
Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что Паршин был задержан накануне в момент получения взятки размером 3,5 млн руб. в одном из столичных ресторанов. «Деньги, по предварительной версии, предназначались за помощь в выделении грантов», – написал депутат.
Других подробностей дела в официальных источниках не сообщалось.
«В связи с проводящимся в отношении замглавы Минцифры Максима Паршина расследованием министерство оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам» – сообщил «Ведомостям» представитель министерства. «Пресс-служба «Ростелекома» в настоящее время не располагает информацией о следственных действиях в отношении руководителя дочерней компании. Правоохранительные органы в компанию не обращались», – заявил «Ведомостям» представитель оператора. Запрос «Ведомостей» в «БФТ-холдинг» остался без ответа.
По данным «СПАРК-Интерфакс», 50,01% в «БФТ-Холдинге» владеет «дочка» «Ростелекома» «РТ-Лабс», а оставшиеся 49,99% – «Астрей софт», бенефициаром которого через компанию «Бюджетный процесс» является сам Моносов. Сделка по покупке «Ростелекомом» доли в «БФТ-холдинг» состоялась в конце октября 2021 г. Всего за несколько дней до сделки по покупке «Ростелекомом» «БФТ-холдинга» в московском офисе компании БФТ, входящей в холдинг, прошли обыски, инициированные ФСБ, писал CNews. Представитель «Ростелекома» тогда говорил, что проверка проводилась не в отношении самой компании, а одного из ее клиентов, но не уточнял, кого именно.
Выручка по РСБУ «БФТ-Холдинга» в 2022 г. составила 240 млн руб., а чистая прибыль – 227,3 млн руб, указано в «СПАРК Интерфакс». При этом выручка «дочки» «БФТ-холдинга» БФТ, гендиректором которой также является Моносов, в 2022 г. составила 8 млрд руб, а чистая прибыль – 1,8 млрд руб.
Основным заказчиком БФТ являлся Социальный фонд России, контракты с которым обеспечили компании 53,69% выручки за 2022 г., следует из данных «СПАРК Интерфакс». Также среди крупнейших структур, с которыми компания заключала госконтракты в прошлом году были: Роструд (24,14%), Роскадастр (8,12%) и Департамент финансов города Москвы (7,21%).
Наиболее масштабные проекты, выполняемые БФТ – это Единая цифровая платформа социальной сферы («Социальное казначейство»), Единая цифровая платформа в отрасли труда и занятости («Работа в России»), модернизация систем Фонда социального страхования, Единая платформа Национальной системы управления данными (НСУД) и внедрение Витрин данных НСУД.
Кроме того, как следует из информации на сайте «БФТ-холдинга», компания выполняла большое количество госконтрактов по цифровизации региональных систем. В частности, в Омской области реализовала региональную витрину данных с архивным хранением результатов оказания госуслуг, в Тульской области роботизировала контакт-центр министерства здравоохранения, в Челябинской области отвечала за автоматизацию взаимодействия систем исполнения бюджета и бухгалтерского учета.
Решения компании включены в реестр российского ПО, следует из данных реестра на сайте Минцифры РФ.
В министерстве Паршин курировал работу Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), его финансовую сторону, напомнил президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. «Все действия, которые он совершал на посту замминистра, всегда были рациональные, соответствовали требованиям, – сказал он «Ведомостям». – Новость стала неожиданностью, никаких слов о коррупции я никогда не слышал».
Сомнений в репутации Максима Паршина никогда не было, и произошедшее является для многих неожиданностью, говорит председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов. В числе ключевых зон ответственности Паршина в Минцифры функционирование реестра российского софта, а также ведение проектов нового индустриального и общесистемного ПО (НИПО, НОПО).
«Я не очень понимаю, что Паршин мог продавать. Гранты шли по линии РФРИТ, и там довольно сложная процедура: внешний совет с внешними экспертами, привлеченными отрасли, грантовый комитет с игроками рынка. Он мог рекомендовать или нет, но решающего слова за ним не было», – рассуждает Смирнов. К тому же значительная часть грантов шла в индустриальные центры компетенций (ИЦК), и списки составлялись не на уровне Паршина, а на уровне вице-премьера Дмитрия Чернышенко.