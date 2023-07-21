Минюст включил в список иноагентов экс-продюсера «Нашего радио»

19 июля Совет Федерации одобрил закон, который усиливает контроль за исполнением законодательства об иноагентах. Согласно поправкам, Минюст сможет контролировать исполнение закона не только самими иноагентами, но и теми, кто взаимодействует с такими гражданами. В частности, они не должны будут помогать иноагентам обходить ограничения. В случае нарушения им могут вынести предупреждение как лицам, взаимодействующим с иноагентами.