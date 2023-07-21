Минюст включил в список иноагентов экс-продюсера «Нашего радио»
Бывший продюсер «Нашего радио» и ведущий телеканала «Дождь» (признан иноагентом) Михаил Козырев, политик Константин Боровой включены в реестр иноагентов. Об этом сообщает Минюст России.
В список также добавлены бывший член Общественной палаты Павел Суляндзига и Александр Литвинов. Кроме того, в перечень вошли общественная организация «Омское гражданское объединение», инициативная группа «Центр Т», автономная некоммерческая организация «Право каждого», а также интернет-журнал «7х7 – Горизонтальная Россия».
По информации министерства, Боровой, проживающий за пределами РФ, признан иноагентом за распространение недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Кроме того, он выступал против специальной военной операции на Украине, оправдывал террористические действия Украины, говорится в сообщении.
Козырев признан иноагентом за то, что принимал участие в создании и распространении информационных материалов иностранных агентов, выступая против специальной военной операции на Украине и закона о запрете гей-пропаганды. Он также проживает за пределами страны.
Суляндзига также находится за пределами России. Его включили в список из-за выступлений с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности страны. Он, по данным Минюста, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти РФ решениях, а также о действиях Вооруженных сил РФ.
19 июля Совет Федерации одобрил закон, который усиливает контроль за исполнением законодательства об иноагентах. Согласно поправкам, Минюст сможет контролировать исполнение закона не только самими иноагентами, но и теми, кто взаимодействует с такими гражданами. В частности, они не должны будут помогать иноагентам обходить ограничения. В случае нарушения им могут вынести предупреждение как лицам, взаимодействующим с иноагентами.