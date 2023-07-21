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Общество

Минюст включил в список иноагентов экс-продюсера «Нашего радио»

Ведомости

Бывший продюсер «Нашего радио» и ведущий телеканала «Дождь» (признан иноагентом) Михаил Козырев, политик Константин Боровой включены в реестр иноагентов. Об этом сообщает Минюст России.

В список также добавлены бывший член Общественной палаты Павел Суляндзига и Александр Литвинов. Кроме того, в перечень вошли общественная организация «Омское гражданское объединение», инициативная группа «Центр Т», автономная некоммерческая организация «Право каждого», а также интернет-журнал «7х7 – Горизонтальная Россия».

По информации министерства, Боровой, проживающий за пределами РФ, признан иноагентом за распространение недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Кроме того, он выступал против специальной военной операции на Украине, оправдывал террористические действия Украины, говорится в сообщении.

Козырев признан иноагентом за то, что принимал участие в создании и распространении информационных материалов иностранных агентов, выступая против специальной военной операции на Украине и закона о запрете гей-пропаганды. Он также проживает за пределами страны.

Суляндзига также находится за пределами России. Его включили в список из-за выступлений с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности страны. Он, по данным Минюста, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти РФ решениях, а также о действиях Вооруженных сил РФ.

Ранее по теме: Совфед одобрил закон об усилении контроля за иноагентами

19 июля Совет Федерации одобрил закон, который усиливает контроль за исполнением законодательства об иноагентах. Согласно поправкам, Минюст сможет контролировать исполнение закона не только самими иноагентами, но и теми, кто взаимодействует с такими гражданами. В частности, они не должны будут помогать иноагентам обходить ограничения. В случае нарушения им могут вынести предупреждение как лицам, взаимодействующим с иноагентами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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