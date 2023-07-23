В Кемерове нашли тело пропавшего шестилетнего ребенка
Пропавшего накануне в жилом районе Кедровка в Кемерове ребенка нашли мертвым. Тело шестилетнего мальчика обнаружили недалеко от его же дома, сообщает пресс-служба СК по региону.
Накануне около 17 часов ребенок вышел за пределы приусадебного участка своего дома и не вернулся. В сообщении СК сказано, что после получения информации о пропаже было возбуждено уголовное дело, однако по какой статье, в сообщении не сказано.
«Тело ребенка было обнаружено в водоеме, расположенном недалеко от дома потерпевшего. В настоящее время следователями СК России с участием специалистов осматривается место происшествия», — говорится в сообщении.
В ходе расследования будут назначены и проведены необходимые судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская, которая установит причину смерти ребенка, а также условия, способствовавшие его гибели.