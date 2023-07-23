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Общество

В Кемерове нашли тело пропавшего шестилетнего ребенка

Ведомости

Пропавшего накануне в жилом районе Кедровка в Кемерове ребенка нашли мертвым. Тело шестилетнего мальчика обнаружили недалеко от его же дома, сообщает пресс-служба СК по региону.

Накануне около 17 часов ребенок вышел за пределы приусадебного участка своего дома и не вернулся. В сообщении СК сказано, что после получения информации о пропаже было возбуждено уголовное дело, однако по какой статье, в сообщении не сказано.

«Тело ребенка было обнаружено в водоеме, расположенном недалеко от дома потерпевшего. В настоящее время следователями СК России с участием специалистов осматривается место происшествия», — говорится в сообщении.

В ходе расследования будут назначены и проведены необходимые судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская, которая установит причину смерти ребенка, а также условия, способствовавшие его гибели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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