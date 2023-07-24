Путин подписал закон о повышении предельного возраста военных в запасе

Путин подписал закон о повышении предельного возраста военных в запасеЕго увеличат на пять лет для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому предельный возраст пребывания в запасе для имеющих воинские звания будет повыше на пять лет. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, предельный возраст пребывания в запасе для для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов первого разряда будет увеличен с 35 до 40 лет, второго разряда – с 45 до 50 лет, а третьего – с 50 до 55 лет.
Помимо этого, поправки предусматривают увеличение предельного возраста пребывания в мобилизационном резерве до 65 лет для старших офицеров, для младших офицеров – до 60 лет. Для тех, кто имеет иные воинские звания, предельный возраст устанавливается на уровне 55 лет. Для высших офицеров предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве не изменяется и остается на уровне 70 лет.
Перевод в отставку будет осуществляться поэтапно вплоть до конца 2027 г., отмечается в законе. Те, кому исполнилось 50 лет в 2024 г., будут находиться в запасе до 51 года. Таким образом, граждане, достигшие 50 лет в последующих 2025, 2026 и 2027 гг., будут пребывать в запасе до 52, 53 и 54 лет. При этом те граждане, которые уже достигли 50–54 лет и были переведены в отставку до 2024 г., не будут зачислены в запас, но при желании они могут подать соответствующее заявление.
Поправки были внесены в закон «О воинской обязанности и военной службе». Депутаты Госдумы одобрили их в окончательном чтении 18 июля, на следующий день, 19 июля, документ был утвержден Советом Федерации.
Указанные поправки дополнили законопроект, внесенный в Госдуму в ноябре 2022 г. группой депутатов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым. Изначально документ предполагал, что находящиеся в запасе или проходящие срочную службу граждане смогут заключить контракт с Минобороны для прохождения военной службы в зоне операций в других странах. Предполагается, что эти нормы вступят в силу с 1 января 2024 г.