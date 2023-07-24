В Кремле выразили соболезнования родным погибшего военкора «РИА Новости»

Песков назвал произошедшее «сознательной атакой на журналистов» и возложил ответственность за нее на Киев. «Гибель любого человека – это большая трагедия, но, конечно же, в данном случае речь идет о гибели журналиста, который исполнял свои обязанности, и во всем мире это считается очень серьезным преступлением, которое в настоящем случае совершил именно киевский режим», – добавил он.