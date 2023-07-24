В Кремле выразили соболезнования родным погибшего военкора «РИА Новости»
Кремль выражает соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента «РИА Новости» Ростислава Журавлева в зоне спецоперации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы все глубоко соболезнуем родным и близким Журавлева. Мы желаем скорейшего выздоровления другим ребятам, которые получили ранения в результате этой атаки. <...> Мы глубоко соболезнуем и коллективу «РИА Новостей», и всему журналистскому корпусу нашей страны, и родным и близким Журавлева», – сказал он.
Песков назвал произошедшее «сознательной атакой на журналистов» и возложил ответственность за нее на Киев. «Гибель любого человека – это большая трагедия, но, конечно же, в данном случае речь идет о гибели журналиста, который исполнял свои обязанности, и во всем мире это считается очень серьезным преступлением, которое в настоящем случае совершил именно киевский режим», – добавил он.
Группа российских журналистов попала под обстрел в зоне спецоперации 22 июля. Военкор «РИА Новости» Журавлев скончался от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса, сообщили тогда в Минобороны РФ. Ранения также получили фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский и сотрудники «Известий» – корреспондент Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков. По данным оборонного ведомства, журналисты готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.
По факту произошедшего СК России возбудил уголовное дело. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить Журавлева к ведомственной награде – медали «Доблесть и отвага» – посмертно. В ООН выразили соболезнования семье и друзьям погибшего военкора.