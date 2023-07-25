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Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов следственных органов с профессиональным праздником, который отмечается 25 июля. Обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Путин поблагодарил следователей и ветеранов за службу Отечеству и народу России. Президент подчеркнул, что для работы следователем, который всегда находится на стороне закона и справедливости, необходимы особая профессиональная хватка и сильный характер. Помимо этого, сотрудники следственных органов должны обладать внутренним нравственным стержнем и быть готовы выдерживать высокие психологические нагрузки, иногда и с риском для жизни.

«Именно так работают сейчас органы предварительного следствия в новых регионах нашей страны – в Новороссии и Донбассе, способствуют их интеграции в единое правовое пространство России, защищают конституционный порядок и законность», – уточнил президент.

Путин указал на необходимость системной работы по расследованию преступлений карателей и терактов против гражданского населения, чиновников, журналистов. «Рассчитываю, что каждодневным трудом вы будете вносить свой вклад в обеспечение верховенства права и закона», – уточнил президент, поблагодарив следователей за честность, самоотдачу и верность традициям профессии.

День сотрудников органов следствия России отмечается 25 июля ежегодно с 2014 г. Это профессиональный праздник сотрудников СК, а также работников следственных подразделений МВД и ФСБ. Дата празднования была выбрана в связи с указом Петра I об образовании в России первой следственной канцелярии. Документ был подписан 25 июля 1713 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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