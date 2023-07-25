Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

Путин поблагодарил следователей и ветеранов за службу Отечеству и народу России. Президент подчеркнул, что для работы следователем, который всегда находится на стороне закона и справедливости, необходимы особая профессиональная хватка и сильный характер. Помимо этого, сотрудники следственных органов должны обладать внутренним нравственным стержнем и быть готовы выдерживать высокие психологические нагрузки, иногда и с риском для жизни.