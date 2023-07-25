В Госдуме рассказали, кого не коснется призыв по новым правилам

21 июля Картаполов объявил, что нижний предел призывного возраста не будут повышать до 21 года – вместо этого, призывной возраст составит с 18 до 30 лет. Он уточнял, что нормы вступят в силу во время весеннего призыва в 2024 г. Сегодня, 25 июля, депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о повышении призывного возраста.