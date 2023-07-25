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В Госдуме рассказали, кого не коснется призыв по новым правилам

Ведомости

Россияне, которым исполнится 27 лет до конца этого года, не подпадают под действие принятого закона о повышении призывного возраста до 30 лет, заверил председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов, пишет ТАСС.

«Те граждане, которым исполнится 27 лет в 2023 г., хоть 31 декабря в 23 часа 59 минут, эти граждане становятся военнообязанными запаса и не подпадают под призыв в 2024 г.. Те, кому сейчас исполнилось 28, 29 [лет], они уже находятся в запасе», – сказал депутат.

Госдума приняла закон о повышении призывного возраста до 30 лет

Те, кому исполнится 27 лет до конца года, под призыв не попадут

21 июля Картаполов объявил, что нижний предел призывного возраста не будут повышать до 21 года – вместо этого, призывной возраст составит с 18 до 30 лет. Он уточнял, что нормы вступят в силу во время весеннего призыва в 2024 г. Сегодня, 25 июля, депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о повышении призывного возраста.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение отказаться от первоначальной идеи повышать призывной возраст поэтапно, заявил, что в вопросах изменения призывного возраста исходной точкой является позиция Минобороны.

Картаполов же объяснил увеличение призывного возраста демографической ситуацией в стране. Он отметил, что в весенний призыв этого года было призвано 147 000 человек, и для того, «чтобы эта цифра была устойчивой и было, кого отбирать, для этого расширяем соответствующие границы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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