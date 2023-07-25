В Госдуме рассказали, кого не коснется призыв по новым правилам
Россияне, которым исполнится 27 лет до конца этого года, не подпадают под действие принятого закона о повышении призывного возраста до 30 лет, заверил председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов, пишет ТАСС.
«Те граждане, которым исполнится 27 лет в 2023 г., хоть 31 декабря в 23 часа 59 минут, эти граждане становятся военнообязанными запаса и не подпадают под призыв в 2024 г.. Те, кому сейчас исполнилось 28, 29 [лет], они уже находятся в запасе», – сказал депутат.
21 июля Картаполов объявил, что нижний предел призывного возраста не будут повышать до 21 года – вместо этого, призывной возраст составит с 18 до 30 лет. Он уточнял, что нормы вступят в силу во время весеннего призыва в 2024 г. Сегодня, 25 июля, депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о повышении призывного возраста.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение отказаться от первоначальной идеи повышать призывной возраст поэтапно, заявил, что в вопросах изменения призывного возраста исходной точкой является позиция Минобороны.
Картаполов же объяснил увеличение призывного возраста демографической ситуацией в стране. Он отметил, что в весенний призыв этого года было призвано 147 000 человек, и для того, «чтобы эта цифра была устойчивой и было, кого отбирать, для этого расширяем соответствующие границы».