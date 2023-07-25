Госдума приняла закон о повышении призывного возраста до 30 лет

Госдума приняла закон о повышении призывного возраста до 30 летТе, кому исполнится 27 лет до конца года, под призыв не попадут
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о повышении призывного возраста до 30 лет, он вступит в силу с 1 января 2024 г., передает пресс-служба нижней палаты парламента.
Также во время заседания депутаты отклонили поправку, согласно которой устанавливается переходный период. Таким образом, призывной возраст с 2024 г. составит с 18 до 30 лет.
В Госдуме пояснили, что те военнообязанные, которым исполнится 27 лет до конца этого года, не попадут под призыв в следующем году, они будут находиться в запасе.
Изначально законопроект о повышении призывного возраста предполагал поэтапное повышение как нижней, так и верхней границы – до 21 года и 30 лет соответственно. Ко второму чтению были внесены поправки, в соответствии с которыми нижнюю границу призывного возраста было решено не повышать. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил это тем, что «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет». При этом 24 июля он подтвердил, что повышение верхней границы будет проходить поэтапно, то есть до 2026 г. предельный возраст призыва увеличивался бы на один год.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение отказаться от первоначальной идеи повышать призывной возраст поэтапно, заявил, что в вопросах изменения призывного возраста исходной точкой является позиция Минобороны. Ранее президент России Владимир Путин концептуально поддержал идею поэтапно повысить призывной возраст.
Картаполов объяснил увеличение призывного возраста демографической ситуацией в стране. По словам главы комитета, в весенний призыв 2023 г. призвали 147 000 человек, и, «для того чтобы эта цифра была устойчивой и было кого отбирать, для этого расширяем соответствующие границы».
Законопроект о повышении призывного возраста был внесен в Госдуму 13 марта 2023 г. Его авторами являются Картаполов, его первый заместитель Андрей Красов и заместитель Юрий Швыткин. В первом чтении документ был принят 14 июня. В пояснительной записке к документу было сказано, что повышение призывного возраста позволит гарантированно получать среднее общее, среднее профессиональное или высшее образование.
Ко второму чтению в документ были внесены дополнительные поправки. В частности, принятым законом закрепляется право Минобороны заключать краткосрочные контракты – на один год и меньше – с призывниками и резервистами на службу в период действия чрезвычайной ситуации или для участия в военных операциях за пределами России, в том числе для пресечения международной террористической деятельности. В законе уточняется, что контракт со срочниками может быть заключен не ранее чем за месяц до окончания службы по призыву.
При этом в период мобилизации, военного времени или военного положения длительность контракта для призывников и граждан, не состоящих в запасе, составляет один год, с резервистами контракт может быть заключен на срок менее года, следует из текста закона.
Помимо этого документ также предусматривает создание специальных государственных унитарных предприятий (ГУП) в регионах в период действия мобилизации или военного положения. Целью таких компаний является усиление безопасности и общественного порядка, они должны будут содействовать правоохранительным органам и сотрудникам ФСБ в охране госграницы и пресечении деятельности групп диверсантов. Сотрудники государственных предприятий будут вооружены ручным стрелковым оружием. Поправки вносятся в закон о действии разрешительных документов в сфере оборота оружия и в сфере охранной деятельности.