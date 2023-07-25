Госдума приняла закон о повышении призывного возраста до 30 лет

Изначально законопроект о повышении призывного возраста предполагал поэтапное повышение как нижней, так и верхней границы – до 21 года и 30 лет соответственно. Ко второму чтению были внесены поправки, в соответствии с которыми нижнюю границу призывного возраста было решено не повышать. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил это тем, что «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет». При этом 24 июля он подтвердил, что повышение верхней границы будет проходить поэтапно, то есть до 2026 г. предельный возраст призыва увеличивался бы на один год.