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Госдума обсудит поправки об изменении границ призывного возраста 25 июля

Ведомости

25 июля депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях обсудят поправки, в соответствии с которыми нижняя граница призывного возраста не будет повышена до 21 года. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Таким образом, призывной возраст после принятия закона составит с 18 до 30 лет. По его словам, повышение верхней границы призывного возраста до 30 лет будет поэтапным.

«Это будет поэтапно все… Начиная с 2024 г. будет на год сдвигаться, к 1 января 2026 г.», – пояснил он (цит. по «РИА Новости»). 

О том, что в Госдуму внесены поправки об увеличении диапазона призывного возраста, Картаполов сообщил 21 июля. Он отметил, что «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет». По его словам, комитет поддержал эти поправки. Нормы вступят в силу во время весеннего призыва в 2024 г.

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Изначально предполагалось, что призывной возраст будет поэтапно увеличен с 18 до 21 года, а предельный – с 27 до 30 лет. Согласно тексту документа, который был представлен к первому чтению, призывной возраст в 2024 г. составит от 19 до 30 лет, в 2025 г. – от 20 до 30 лет, а с 1 января 2026 г. – от 21 года до 30 лет. В пояснительной записке к проекту говорится, что повышение нижнего предела призывного возраста до 21 года позволит гарантированно получать среднее общее, среднее профессиональное или высшесе образование.

Законопроект о поэтапном повышении призывного возраста был внесен в Госдуму 13 марта. Его авторами являются председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его первый заместитель Андрей Красов и заместитель Юрий Швыткин. В первом чтении документ был принят 14 июня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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