Госдума обсудит поправки об изменении границ призывного возраста 25 июля
25 июля депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях обсудят поправки, в соответствии с которыми нижняя граница призывного возраста не будет повышена до 21 года. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Таким образом, призывной возраст после принятия закона составит с 18 до 30 лет. По его словам, повышение верхней границы призывного возраста до 30 лет будет поэтапным.
«Это будет поэтапно все… Начиная с 2024 г. будет на год сдвигаться, к 1 января 2026 г.», – пояснил он (цит. по «РИА Новости»).
О том, что в Госдуму внесены поправки об увеличении диапазона призывного возраста, Картаполов сообщил 21 июля. Он отметил, что «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет». По его словам, комитет поддержал эти поправки. Нормы вступят в силу во время весеннего призыва в 2024 г.
Изначально предполагалось, что призывной возраст будет поэтапно увеличен с 18 до 21 года, а предельный – с 27 до 30 лет. Согласно тексту документа, который был представлен к первому чтению, призывной возраст в 2024 г. составит от 19 до 30 лет, в 2025 г. – от 20 до 30 лет, а с 1 января 2026 г. – от 21 года до 30 лет. В пояснительной записке к проекту говорится, что повышение нижнего предела призывного возраста до 21 года позволит гарантированно получать среднее общее, среднее профессиональное или высшесе образование.
Законопроект о поэтапном повышении призывного возраста был внесен в Госдуму 13 марта. Его авторами являются председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его первый заместитель Андрей Красов и заместитель Юрий Швыткин. В первом чтении документ был принят 14 июня.