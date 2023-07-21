Картаполов: призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет

Поправки вносятся в законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. Изначально предполагалось, что призывной возраст будет поэтапно увеличен с 18 до 21 года, а предельный – с 27 до 30 лет. Согласно тексту документа, который был представлен к первому чтению, призывной возраст в 2024 г. составит от 19 до 30 лет, в 2025 г. – от 20 до 30 лет, а с 1 января 2026 г. – от 21 года до 30 лет. В пояснительной записке к проекту говорится, что повышение нижнего предела призывного возраста до 21 года позволит гарантированно получать среднее общее, среднее профессиональное или высшее образование.