Картаполов: призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет
Нижний предел призывного возраста на срочную службу не будут повышать до 21 года. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, уточнив, что призывной возраст составит с 18 до 30 лет, пишет «РИА Новости».
«Главное – то, что верхний предел это 30 лет, нижний предел решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет», – сказал он.
По его словам, эти нормы вступят в силу во время весеннего призыва в 2024 г. Комитет поддержал эти поправки.
Поправки вносятся в законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. Изначально предполагалось, что призывной возраст будет поэтапно увеличен с 18 до 21 года, а предельный – с 27 до 30 лет. Согласно тексту документа, который был представлен к первому чтению, призывной возраст в 2024 г. составит от 19 до 30 лет, в 2025 г. – от 20 до 30 лет, а с 1 января 2026 г. – от 21 года до 30 лет. В пояснительной записке к проекту говорится, что повышение нижнего предела призывного возраста до 21 года позволит гарантированно получать среднее общее, среднее профессиональное или высшее образование.
При этом достигшие 18 лет россияне даже после 1 января 2024 г. могут быть зачислены на военную службу до наступления призывного возраста, если выразят такое желание и подадут заявление в призывную комиссию. На военную службу по желанию могут пойти и пребывающие в запасе граждане в возрасте 27–30 лет, которые ранее ее не проходили, не имея на то законных оснований.
Законопроект был внесен в Госдуму 13 марта 2023 г. Его авторами являются председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его первый заместитель Андрей Красов и заместитель Юрий Швыткин. В первом чтении документ был принят 14 июня.
С предложением о постепенном увеличении призывного возраста выступил министр обороны Сергей Шойгу в декабре 2022 г. на расширенном заседании коллегии военного ведомства (там же он предлагал увеличить численность военнослужащих до 1,5 млн человек). Президент Владимир Путин концептуально поддержал идею поэтапного увеличения призывного возраста, сообщал в январе пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.