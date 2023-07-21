Песков: об увеличении диапазона призывного возраста срочной службы ведется дискуссия
В России ведется дискуссия по теме увеличения диапазона призывного возраста. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что вопросы об увеличении диапазона призывного возраста необходимо направлять в Госдуму и Минобороны, но важно учитывать экспертную точку зрения военного ведомства.
«В настоящий момент ничего не могу сказать по этой теме. Ведется дискуссия», – уточнил Песков на вопрос о позиции Кремля по этой теме.
Ранее 21 июля председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что нижний предел призывного возраста на срочную службу не будут повышать до 21 года, вместо этого призывной возраст составит с 18 до 30 лет. Он отметил, что «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет». По его словам, комитет поддержал эти поправки. Нормы вступят в силу во время весеннего призыва в 2024 г.
Он также отметил, что сейчас необходимости в повышении срока срочной службы до двух лет нет.
Речь идет о поправках, которые вносятся в законопроект, о поэтапном повышении призывного возраста. Изначально предполагалось, что призывной возраст будет поэтапно увеличен с 18 до 21 года, а предельный – с 27 до 30 лет. В пояснительной записке к проекту говорится, что повышение нижнего предела призывного возраста до 21 года позволит гарантированно получать среднее общее, среднее профессиональное или высшее образование.
При этом, согласно проекту, достигшие 18 лет россияне могут быть зачислены на военную службу до наступления призывного возраста, если выразят такое желание и подадут заявление в призывную комиссию. На военную службу по желанию могут пойти и пребывающие в запасе граждане в возрасте 27–30 лет, которые ранее ее не проходили из-за отсутствия на то законных оснований.
В январе Песков сообщал, что президент РФ Владимир Путин концептуально поддержал идею поэтапного увеличения призывного возраста. С таким предложением выступил министр обороны Сергей Шойгу в декабре 2022 г.