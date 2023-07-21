Песков: об увеличении диапазона призывного возраста срочной службы ведется дискуссия

Ранее 21 июля председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что нижний предел призывного возраста на срочную службу не будут повышать до 21 года, вместо этого призывной возраст составит с 18 до 30 лет. Он отметил, что «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет». По его словам, комитет поддержал эти поправки. Нормы вступят в силу во время весеннего призыва в 2024 г.