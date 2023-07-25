Госдума приняла закон о запрете выезда из страны со дня направления повестки

Председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов, соавтор обоих проектов, уже отмечал, что электронная повестка будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного на «Госуслугах». При этом, как следует из документа, если повестка не считается врученной одним из возможных способов, то повестка «считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток».