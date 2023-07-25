Госдума приняла закон о запрете выезда из страны со дня направления повестки
Государственная дума приняла поправки, которые запрещают гражданину России выезд из страны со дня направления повестки в военкомат на работу, учебу и с момента ее размещения в реестре военнообязанных. Это следует из думской электронной базы.
Сейчас выезд запрещается со дня, когда повестка из военкомата считается врученной по закону. Согласно принятым изменениям, выезд будет запрещен с момента размещения повестки в реестре. Также поправки дают право военным комиссариатам принимать решение о запрете в день направления повестки на место работы или учебы.
14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных, электронных повестках и новых ограничениях за неявку по ним в военкомат. Принятые поправки в закон «О воинской обязанности и воинской службе» предполагают цифровизацию системы воинского учета и вносят изменения в нормы вручения повесток – теперь повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Юридическая сила у всех повесток будет одинаковой.
Председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов, соавтор обоих проектов, уже отмечал, что электронная повестка будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного на «Госуслугах». При этом, как следует из документа, если повестка не считается врученной одним из возможных способов, то повестка «считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток».