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Госдума приняла закон о запрете выезда из страны со дня направления повестки

Ведомости

Государственная дума приняла поправки, которые запрещают гражданину России выезд из страны со дня направления повестки в военкомат на работу, учебу и с момента ее размещения в реестре военнообязанных. Это следует из думской электронной базы.

Сейчас выезд запрещается со дня, когда повестка из военкомата считается врученной по закону. Согласно принятым изменениям, выезд будет запрещен с момента размещения повестки в реестре. Также поправки дают право военным комиссариатам принимать решение о запрете в день направления повестки на место работы или учебы.

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных, электронных повестках и новых ограничениях за неявку по ним в военкомат. Принятые поправки в закон «О воинской обязанности и воинской службе» предполагают цифровизацию системы воинского учета и вносят изменения в нормы вручения повесток – теперь повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Юридическая сила у всех повесток будет одинаковой.

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Председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов, соавтор обоих проектов, уже отмечал, что электронная повестка будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного на «Госуслугах». При этом, как следует из документа, если повестка не считается врученной одним из возможных способов, то повестка «считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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