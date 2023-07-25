Картаполов объяснил идею расширения призывного возраста демографией

Изначально законопроект предусматривал поэтапное повышение возраста для призыва на военную службу. Документ предполагал, что в 2024 г. должны призвать граждан с 19 до 30 лет, в 2025 г. – с 20 до 30 лет, а с 2026 г. – с 21 года до 30 лет. При этом отмечалось, что повышение нижнего предела призывного возраста до 21 года позволит гарантированно получать среднее общее, среднее профессиональное или высшее образование.