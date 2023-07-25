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Картаполов объяснил идею расширения призывного возраста демографией

Ведомости

Законопроект о расширении призывного возраста связан с демографической ситуацией в стране. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя поправки, предлагающие установить возраст для призыва с 18 до 30 лет, а не с 21 до 30 лет, как предполагалось ранее.

«Редакция проекта закона поменялась в связи с тем, что демографическая ситуация серьезная, влияет на объем мобилизационного ресурса, и для того чтобы мы не проседали, необходима именно такая редакция», – приводит слова Картаполова «Интерфакс».

По словам главы комитета, в весенний призыв 2023 г. призвали 147 000 человек, и «для того чтобы эта цифра была устойчивой и было, кого отбирать, для этого расширяем соответствующие границы».

Сегодня Госдума рассмотрит поправки об изменении возраста призыва в армию во втором и третьем чтениях. Вынести проект закона на обсуждение палаты решил в понедельник 24 июля совет Госдумы. Сами поправки ко второму чтению комитет Госдумы по обороне одобрил еще в пятницу, 21 июля.

Изначально законопроект предусматривал поэтапное повышение возраста для призыва на военную службу. Документ предполагал, что в 2024 г. должны призвать граждан с 19 до 30 лет, в 2025 г. – с 20 до 30 лет, а с 2026 г. – с 21 года до 30 лет. При этом отмечалось, что повышение нижнего предела призывного возраста до 21 года позволит гарантированно получать среднее общее, среднее профессиональное или высшее образование.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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