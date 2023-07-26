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Общество

В нескольких регионах России спрогнозировали жару до 39 градусов

Ведомости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал сильную жару в нескольких регионах страны, температура воздуха может прогреться до 30–39 градусов. Об этом он сообщил в разговоре с ТАСС.

По словам Вильфанда, сильнее всего воздух прогреется 27 июля в Краснодарском крае – до 39 градусов. Но уже к 28 июля температура вернется к норме и понизится до 29 градусов. При этом на побережье жара будет ощущаться меньше из-за близости к морю.

Сильная жара также ожидается в Татарстане, Чувашии, Ульяновской области, Таймыре, Сахалине и Ханты-Мансийском автономном округе. Там температура воздуха будет превышать норму на 7 и более градусов. В частности, 28 и 29 июля в Татарстане, Чувашии и Ульяновской области ожидается жара на уровне 36–37 градусов, на Сахалине – 25–30 градусов, рассказал Вильфанд.

В начале недели Вильфанд прогнозировал сохранение облачной и дождливой погоды в Москве до 29 июля. При этом к середине недели температура начнет повышаться и вернется к летним значениям. В частности, к 27 июля Вильфанд прогнозировал 31 градус тепла. По данным сервиса «Яндекс.Погода», 26 июля воздух прогреется до 24 градусов, 27 июля – до 23, а в пятницу, 28 июля – до 27 градусов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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