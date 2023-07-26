В нескольких регионах России спрогнозировали жару до 39 градусов

В начале недели Вильфанд прогнозировал сохранение облачной и дождливой погоды в Москве до 29 июля. При этом к середине недели температура начнет повышаться и вернется к летним значениям. В частности, к 27 июля Вильфанд прогнозировал 31 градус тепла. По данным сервиса «Яндекс.Погода», 26 июля воздух прогреется до 24 градусов, 27 июля – до 23, а в пятницу, 28 июля – до 27 градусов.