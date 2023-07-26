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Чернышенко: Россия не будет изолирована от международного спорта

Ведомости

Международный олимпийский комитет (МОК) превратился в структуру, где процветает монополия избранных наций, но Россия не будет изолирована от международного спорта и сможет дать ответ мировому лобби. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

26 июля глава МОК Томас Бах заявил, что решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 г. в Париже не будет принято на сессии комитета в октябре. По его словам, решение будет зависеть от ситуации.

Чернышенко подчеркнул, что заявление Баха не стало новостью. «МОК уже давно из организации, отстаивающей интересы спортсменов, превратился в структуру, где процветает геронтократия и монополия избранных наций», – уточнил вице-премьер.

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У России огромный опыт, мотивация и перспектива, чтобы делать самостоятельно форматы масштаба Олимпийских игр и даже круче, считает Чернышенко. «Россия не будет изолирована от международного спорта. <…> Мы уверены, что сможем подготовить достойный ответ на действия мирового спортивного лобби», – заявил Чернышенко.

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Он напомнил, что в России совсем скоро пройдет Международный фестиваль университетского спорта с участием представителей ШОС, БРИКС, СНГ. Также на 2024 г. запланированы Игры Будущего, Игры Дружбы, Игры БРИКС.

13 июля пресс-служба МОК сообщила, что 26 июля приглашения на Олимпиаду-2024 получат 203 Национальных олимпийских комитета (НОК), однако в их числе не будет НОК России и Белоруссии. Свою позицию в МОК пояснили тем, что ранее составленные рекомендации комитета предназначены для международных федераций и организаторов соревнований, но не относятся к Олимпийским играм в Париже. Там добавили, что решение о допуске российских и белорусских спортсменов будет принято «в надлежащее время». Позже глава организационного комитета Игр Тони Эстанге заявил, что решение могут принять к осени.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение несправедливым, отметив, что Кремль выступает против «политизации спорта».

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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