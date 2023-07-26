Чернышенко: Россия не будет изолирована от международного спорта

13 июля пресс-служба МОК сообщила, что 26 июля приглашения на Олимпиаду-2024 получат 203 Национальных олимпийских комитета (НОК), однако в их числе не будет НОК России и Белоруссии. Свою позицию в МОК пояснили тем, что ранее составленные рекомендации комитета предназначены для международных федераций и организаторов соревнований, но не относятся к Олимпийским играм в Париже. Там добавили, что решение о допуске российских и белорусских спортсменов будет принято «в надлежащее время». Позже глава организационного комитета Игр Тони Эстанге заявил, что решение могут принять к осени.