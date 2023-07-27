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Общество

Минтруд назвал средний размер пенсий в новых регионах

Ведомости

Средний размер пенсий в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях составляет около 18 235 руб. Об этом сообщил РБК со ссылкой на материалы Минтруда об итогах работы по реализации федерального закона «Об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан новых субъектов».

Размер этой пенсии формируется с учетом специальной доплаты, которую получают жители новых регионов. Без этой доплаты размер пенсии в ДНР составлял бы около 14 230 руб., что является самым низким значением. Самая большая пенсия без учета доплаты выплачивается в Запорожской области – 17 840 руб. В Херсонской области и ЛНР размер пенсии составляет 16 870 и 16 730 руб. соответственно.

Из материалов Минтруда следует, что почти 34 000 человек получили доплаты к пенсии. В среднем размер доплаты по всем четырем регионам составляет около 3940 руб. При этом пенсионные выплаты в новых субъектах все еще ниже, чем в среднем по России (без учета присоединенных регионов). По состоянию на 1 июня 2023 г. средний размер пенсии по стране составляет около 19 470 руб.

С 1 марта жителям новых регионов России начали назначать пенсии по российским нормам. С марта жители новых регионов также могут получать выплаты по обязательному соцстрахованию. В частности, пособия по беременности и родам, временной нетрудоспособности, по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих граждан. Для расчета размеров пособий будут использоваться данные о трудовом доходе с момента вхождения областей в состав РФ.

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В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что присоединенные регионы нужно вывести на всероссийские показатели к 2030 г. Тогда Путин поручил правительству в течение I квартала 2023 г. подготовить программу развития новых регионов. Тогда же Путин подчеркнул, что в субъектах, как и в других регионах страны, появятся стандарты соцобеспечения, программа материнского капитала и повышение пенсий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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