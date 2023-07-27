Минтруд назвал средний размер пенсий в новых регионах

Из материалов Минтруда следует, что почти 34 000 человек получили доплаты к пенсии. В среднем размер доплаты по всем четырем регионам составляет около 3940 руб. При этом пенсионные выплаты в новых субъектах все еще ниже, чем в среднем по России (без учета присоединенных регионов). По состоянию на 1 июня 2023 г. средний размер пенсии по стране составляет около 19 470 руб.