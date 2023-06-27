Минтруд предложил дважды проиндексировать пенсии в 2025 и 2026 годах

В июне 2022 г. РБК также писал о предложении Минтруда по двойной индексации пенсий в 2025 г., но с другими параметрами индексации в апреле. Согласно проекту прошлого года, средний размер пенсии должен был увеличиться до 24 477 руб. Тогда в пресс-службе Минтруда изданию пояснили, что двойная индексация станет возможна по закону «О страховых пенсиях», нормы которого вступают в силу в 2025 г. Сначала пенсии индексируют относительно прогнозируемого уровня инфляции, а затем – относительно уровня роста доходов Соцфонда.