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Общество

Минтруд предложил дважды проиндексировать пенсии в 2025 и 2026 годах

Ведомости

Минтруд России разработал параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на ближайшие три года, согласно которым в 2025 и 2026 гг. она будет происходить в два этапа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект бюджета Социального фонда на 2024 г. и плановый период 2025–2026 гг.

Из документов следует, что с 1 января 2024 г. пенсии будут проиндексированы на 5,3%. В результате ее среднегодовой размер составит 22 772 руб. С 1 февраля 2025 г. предполагается индексация на 4%, а затем с 1 апреля того же года – «корректировка» на 3,8%. Таким образом, среднегодовой размер пенсии увеличится до 24 120 руб. 

С 1 февраля 2026 г. власти планируют снова проиндексировать пенсии на 4%, а с 1 апреля  – «скорректировать» на 2,8%. Тогда среднегодовой размер пенсии достигнет 25 690 руб.

Издание направило запросы в Минтруд и Соцфонд. 

В июне 2022 г. РБК также писал о предложении Минтруда по двойной индексации пенсий в 2025 г., но с другими параметрами индексации в апреле. Согласно проекту прошлого года, средний размер пенсии должен был увеличиться до 24 477 руб. Тогда в пресс-службе Минтруда изданию пояснили, что двойная индексация станет возможна по закону «О страховых пенсиях», нормы которого вступают в силу в 2025 г. Сначала пенсии индексируют относительно прогнозируемого уровня инфляции, а затем – относительно уровня роста доходов Соцфонда.

В начале июня этого года председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что в 2025 г. пенсии проиндексируют 1 февраля и 1 апреля. Депутат пояснил, что двойная индексация связана с повышение пенсионного возраста в 2018 г. Тогда ввели «переходный период» до 2025 г. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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