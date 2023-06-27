Минтруд предложил дважды проиндексировать пенсии в 2025 и 2026 годах
Из документов следует, что с 1 января 2024 г. пенсии будут проиндексированы на 5,3%. В результате ее среднегодовой размер составит 22 772 руб. С 1 февраля 2025 г. предполагается индексация на 4%, а затем с 1 апреля того же года – «корректировка» на 3,8%. Таким образом, среднегодовой размер пенсии увеличится до 24 120 руб.
С 1 февраля 2026 г. власти планируют снова проиндексировать пенсии на 4%, а с 1 апреля – «скорректировать» на 2,8%. Тогда среднегодовой размер пенсии достигнет 25 690 руб.
Издание направило запросы в Минтруд и Соцфонд.
В июне 2022 г. РБК также писал о предложении Минтруда по двойной индексации пенсий в 2025 г., но с другими параметрами индексации в апреле. Согласно проекту прошлого года, средний размер пенсии должен был увеличиться до 24 477 руб. Тогда в пресс-службе Минтруда изданию пояснили, что двойная индексация станет возможна по закону «О страховых пенсиях», нормы которого вступают в силу в 2025 г. Сначала пенсии индексируют относительно прогнозируемого уровня инфляции, а затем – относительно уровня роста доходов Соцфонда.
В начале июня этого года председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что в 2025 г. пенсии проиндексируют 1 февраля и 1 апреля. Депутат пояснил, что двойная индексация связана с повышение пенсионного возраста в 2018 г. Тогда ввели «переходный период» до 2025 г.