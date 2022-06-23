РБК узнал о предложении Минтруда по индексации пенсий
Минтруд предложил проиндексировать пенсии в следующих значениях:
6,8% с 1 января 2023 г. (средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составит 22 174 руб.);
6,1% с 1 января 2024 г. (средний размер пенсии – 23 390 руб.);
4% с 1 февраля 2025 г. и на 3,6% с 1 апреля (средний размер пенсии – 24 477 руб.).
Фиксированная выплата к пенсии вырастет в 2023 г. до 7711,75 руб., 8182,17 руб. в 2024 г. и до 8509,46 руб. в 2025 г. В документ не включили индексацию пенсий работающих пенсионеров.
В пояснительной записке к проекту говорится, что уровень индексации пенсий определен по принципу, что он не должен быть ниже уровня инфляции за предыдущий год. В 2023 г. планируется дополнительная индексация пенсий на 10% с 1 июля 2022 г. В 2025 г. планируется индексировать пенсии в два этапа: в феврале по прогнозируемому уровню инфляции в 2024 г., а в апреле – по уровню роста доходов ПФР. В пресс-службе Минтруда пояснили, что такая возможность установлена в законе «О страховых пенсиях», нормы которого вступят в силу в 2025 г.
Ранее Минтруд запланировал индексацию пенсий в 2023 г. на уровень 5,6%, а в 2024 г. – на 5,5%. Согласно документу, зарплаты в России будут расти быстрее пенсий, а соотношение страховой пенсии и зарплат с каждым годом будет уменьшаться: в 2023 г. показатель составит 30,7%, а в 2025 – 29,6%.
С 1 января 2022 г. пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 5,9%. Однако из-за рекордной инфляции в 8,39% по итогам 2021 г. выплаты дополнительно проиндексировали на 8,6%. С 1 июня правительство увеличило все социальные выплаты на 10%, после чего пенсии неработающих пенсионеров выросли до 19 360 руб.