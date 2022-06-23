Газета
Экономика

РБК узнал о предложении Минтруда по индексации пенсий

Ведомости

Минтруд предложил новые уровни индексации пенсий в 2023-2025 гг., сообщил РБК со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг. Подлинность документа подтвердил источник издания, знакомый с текстом проекта. Издание направило запрос в ПФР.

Минтруд предложил проиндексировать пенсии в следующих значениях:

  • 6,8% с 1 января 2023 г. (средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составит 22 174 руб.);

  • 6,1% с 1 января 2024 г. (средний размер пенсии – 23 390 руб.);

  • 4% с 1 февраля 2025 г. и на 3,6% с 1 апреля (средний размер пенсии – 24 477 руб.).

Фиксированная выплата к пенсии вырастет в 2023 г. до 7711,75 руб., 8182,17 руб. в 2024 г. и до 8509,46 руб. в 2025 г. В документ не включили индексацию пенсий работающих пенсионеров.

В пояснительной записке к проекту говорится, что уровень индексации пенсий определен по принципу, что он не должен быть ниже уровня инфляции за предыдущий год. В 2023 г. планируется дополнительная индексация пенсий на 10% с 1 июля 2022 г. В 2025 г. планируется индексировать пенсии в два этапа: в феврале по прогнозируемому уровню инфляции в 2024 г., а в апреле – по уровню роста доходов ПФР. В пресс-службе Минтруда пояснили, что такая возможность установлена в законе «О страховых пенсиях», нормы которого вступят в силу в 2025 г.

Ранее Минтруд запланировал индексацию пенсий в 2023 г. на уровень 5,6%, а в 2024 г. – на 5,5%. Согласно документу, зарплаты в России будут расти быстрее пенсий, а соотношение страховой пенсии и зарплат с каждым годом будет уменьшаться: в 2023 г. показатель составит 30,7%, а в 2025 – 29,6%.

С 1 января 2022 г. пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 5,9%. Однако из-за рекордной инфляции в 8,39% по итогам 2021 г. выплаты дополнительно проиндексировали на 8,6%. С 1 июня правительство увеличило все социальные выплаты на 10%, после чего пенсии неработающих пенсионеров выросли до 19 360 руб.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных