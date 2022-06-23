РБК узнал о предложении Минтруда по индексации пенсий

В пояснительной записке к проекту говорится, что уровень индексации пенсий определен по принципу, что он не должен быть ниже уровня инфляции за предыдущий год. В 2023 г. планируется дополнительная индексация пенсий на 10% с 1 июля 2022 г. В 2025 г. планируется индексировать пенсии в два этапа: в феврале по прогнозируемому уровню инфляции в 2024 г., а в апреле – по уровню роста доходов ПФР. В пресс-службе Минтруда пояснили, что такая возможность установлена в законе «О страховых пенсиях», нормы которого вступят в силу в 2025 г.