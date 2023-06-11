Пенсии в 2025 году проиндексируют 1 февраля и 1 апреля

Пенсионный возраст был повышен в 2018 г. Для мужчин пенсионный возраст увеличен с 60 до 65 лет к 2028 г. Для женщин возраст выхода на пенсию отодвинулся с 55 до 63 лет к 2034 г. Повышение пенсионного возраста началось с 2019 г.