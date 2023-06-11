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Пенсии в 2025 году проиндексируют 1 февраля и 1 апреля

Ведомости

Пенсии в 2025 г. проиндексируют 1 февраля и 1 апреля. Об этом сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Нилов рассказал, что 1 февраля размер пенсий скорректируют на индекс фактической инфляции. 1 апреля индексация состоится в случае профицита бюджета у социального фонда.

Помимо этого Нилов напомнил, почему пенсии проиндексируют дважды. Это связано с повышением пенсионного возраста в 2018 г. Тогда ввели «переходный период» до 2025 г.

Коэффициенты ежегодной индексации используются для повышения среднего размера пенсии на 1000 руб. в год. Начиная с 2025 г. будут действовать прежние нормы, написал Нилов: «Мы возвращаемся к нормам до 2019 г., и ничего сенсационного в этом нет».

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Пенсионный возраст был повышен в 2018 г. Для мужчин пенсионный возраст увеличен с 60 до 65 лет к 2028 г. Для женщин возраст выхода на пенсию отодвинулся с 55 до 63 лет к 2034 г. Повышение пенсионного возраста началось с 2019 г.

Реформа затронула мужчин 1959 г. р. и младше и женщин 1964 г. р. и младше. Нынешних пенсионеров планируемые изменения не коснутся. Переходный период позволит не повышать резко пенсионный возраст для тех, кто должен выйти на пенсию в ближайшие годы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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