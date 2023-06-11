Пенсии в 2025 году проиндексируют 1 февраля и 1 апреля
Пенсии в 2025 г. проиндексируют 1 февраля и 1 апреля. Об этом сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.
Нилов рассказал, что 1 февраля размер пенсий скорректируют на индекс фактической инфляции. 1 апреля индексация состоится в случае профицита бюджета у социального фонда.
Помимо этого Нилов напомнил, почему пенсии проиндексируют дважды. Это связано с повышением пенсионного возраста в 2018 г. Тогда ввели «переходный период» до 2025 г.
Коэффициенты ежегодной индексации используются для повышения среднего размера пенсии на 1000 руб. в год. Начиная с 2025 г. будут действовать прежние нормы, написал Нилов: «Мы возвращаемся к нормам до 2019 г., и ничего сенсационного в этом нет».
Пенсионный возраст был повышен в 2018 г. Для мужчин пенсионный возраст увеличен с 60 до 65 лет к 2028 г. Для женщин возраст выхода на пенсию отодвинулся с 55 до 63 лет к 2034 г. Повышение пенсионного возраста началось с 2019 г.
Реформа затронула мужчин 1959 г. р. и младше и женщин 1964 г. р. и младше. Нынешних пенсионеров планируемые изменения не коснутся. Переходный период позволит не повышать резко пенсионный возраст для тех, кто должен выйти на пенсию в ближайшие годы.