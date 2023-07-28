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Суд приговорил к пяти годам колонии бывшего монаха за призывы к терроризму

Ведомости

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы белгородского бывшего монаха за публичное оправдание терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Белгородской области.

Его признали виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Суд также запретил ему в течение четырех лет заниматься администрированием сайтов. Приговор вступил в законную силу.

По данным следствия, житель Валуйского района публиковал в интернете видеозаписи, в которых призывал к «террористической деятельности». В управлении уточнили, что он был монахом-отшельником, а также входил в штат раскольнической структуры Русской православной церкви за рубежом.

26 июля суд арестовал социолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом) до 24 сентября в связи с обвинением в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). По версии следствия, Кагарлицкий, который также является главным редактором журнала «Рабкор», опубликовал видеоролик, который «направлен на публичное оправдание терроризма».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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