Суд приговорил к пяти годам колонии бывшего монаха за призывы к терроризму
Второй Западный окружной военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы белгородского бывшего монаха за публичное оправдание терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Белгородской области.
Его признали виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Суд также запретил ему в течение четырех лет заниматься администрированием сайтов. Приговор вступил в законную силу.
По данным следствия, житель Валуйского района публиковал в интернете видеозаписи, в которых призывал к «террористической деятельности». В управлении уточнили, что он был монахом-отшельником, а также входил в штат раскольнической структуры Русской православной церкви за рубежом.
26 июля суд арестовал социолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом) до 24 сентября в связи с обвинением в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). По версии следствия, Кагарлицкий, который также является главным редактором журнала «Рабкор», опубликовал видеоролик, который «направлен на публичное оправдание терроризма».