СК возбудил новое уголовное дело после нападения на Милашину и Немова

Из сообщения пресс-службы ФПА следует, что, согласно уведомлениям, полученным из СУ СК РФ по Чеченской Республике, в связи с нападением на Александра Немова и Елену Милашину возбуждено новое уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием и с повреждением или уничтожением их имущества), ч. 2 ст. 162 (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия), п. «а, в» ч. 2 ст. 166 (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия), ч. 4 ст. 296 УК РФ (угроза убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества в отношении прокурора, следователя, лица, производящего дознание, защитника, эксперта, специалиста, сотрудника органов принудительного исполнения РФ, а равно их близких в связи с производством предварительного расследования, рассмотрением дел или материалов в суде либо исполнением приговора, решения суда или иного судебного акта, совершенная с применением насилия, опасного для жизни или здоровья), ч. 1 ст. 325 УК РФ (похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности).