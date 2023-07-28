СК возбудил новое уголовное дело после нападения на Милашину и Немова
Следственный комитет РФ возбудил по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова новое уголовное дело, в том числе по статье 296 УК РФ (насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования с применением насилия, опасного для жизни и здоровья), сообщили в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ. В ФПА отметили, что уголовные дела, возбужденные ранее, соединены в одно производство.
Также следствие признало потерпевшим по делу водителя такси, на котором адвокат и журналистка ехали из аэропорта в суд. «Примечательно, что следствие пошло логичным и обоснованным путем, возбудив уголовное дело по статьям, предусматривающим ответственность за преступления против профессиональных участников – журналиста и адвоката. Возбуждение уголовного дела по ч. 4 ст. 296 УК РФ, где потерпевшим является адвокат, – редкое явление в правоприменительной практике», – подчеркнул защитник Александра Немова, советник ФПА РФ Евгений Рубинштейн.
Сам Немов отмечает, что следствие восприняло его показания о том, что нападение было связано с работой по уголовному делу в качестве защитника,
Из сообщения пресс-службы ФПА следует, что, согласно уведомлениям, полученным из СУ СК РФ по Чеченской Республике, в связи с нападением на Александра Немова и Елену Милашину возбуждено новое уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием и с повреждением или уничтожением их имущества), ч. 2 ст. 162 (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия), п. «а, в» ч. 2 ст. 166 (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия), ч. 4 ст. 296 УК РФ (угроза убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества в отношении прокурора, следователя, лица, производящего дознание, защитника, эксперта, специалиста, сотрудника органов принудительного исполнения РФ, а равно их близких в связи с производством предварительного расследования, рассмотрением дел или материалов в суде либо исполнением приговора, решения суда или иного судебного акта, совершенная с применением насилия, опасного для жизни или здоровья), ч. 1 ст. 325 УК РФ (похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности).
4 июля по дороге в Грозный неизвестные избили журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Они прилетели в город в половине пятого утра, чтобы попасть на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. К вечеру 4 июля МВД по республике не определилось с процессуальным статусом по делу, сообщается, что проводится проверка. Глава СКР Александр Бастрыкин также распорядился провести доследственную проверку.