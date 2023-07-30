В Марий Эл число погибших из-за непогоды выросло до восьми
Количество туристов, погибших из-за непогоды в палаточном лагере в республике Марий Эл, выросло до восьми человек, среди жертв трое детей, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.
Ранее глава комитета гражданской обороны и защиты населения республики Александр Малкин рассказал, что при падении деревьев во время урагана на диком пляже в Марий Эл погибли семь человек.
«По состоянию на 10:00, по предварительной информации, пострадали 29 человек, из них погибли 8 человек, включая 3 детей», – говорится в сообщении МЧС.
МЧС сообщало о работе спасателей на месте палаточного лагеря и расчистке завалов у озера Яльчик в Волжском районе, где в машинах и палатках отдыхали «несколько сотен человек». По данным ведомства, пострадали около 20 туристов, они не были были зарегистрированы в МЧС. В министерстве также подчеркнули, что отдыхающие «не учли прогноз погоды».
По прогнозам синоптиков, 30 июля непогода продолжится. МЧС рекомендовало воздержаться от походов на природу, купания, людей призвали избегать деревьев и шатких конструкций.