Из-за непогоды в Приволжье погибли девять человек
Девять человек погибли и 67 получили травмы из-за непогоды в Приволжском федеральном округе, сообщили в пресс-службе МЧС России.
От ливня и сильного ветра в 520 населенных пунктах нарушено энергоснабжение, 550 деревьев упали, у 41 жилого дома и 7 социально значимых объектов повреждены кровли.
В каких регионах погибли люди в сообщении МЧС не сказано. Известно, что при падении деревьев во время урагана на диком пляже в Марий Эл погибли семь человек, сообщал глава комитета гражданской обороны и защиты населения республики Александр Малкин. Накануне в Нижегородской области погибла женщина, которая находилась находилась на парусном судне, оно перевернулось во время сильного ветра.
Из-за непогоды пострадали несколько регионов России. Ульяновск, Нижний Новгород, Казань, Республика Марий Эл. Все они пострадали от сильного ветра, ливней и града. По прогнозам синоптиков 30 июля, непогода продолжится. МЧС рекомендовало воздержаться от походов на природу, купания, людей призвали избегайть деревьев и шатких конструкций.