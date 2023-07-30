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Общество

Из-за непогоды в Приволжье погибли девять человек

Ведомости

Девять человек погибли и 67 получили травмы из-за непогоды в Приволжском федеральном округе, сообщили в пресс-службе МЧС России.

От ливня и сильного ветра в 520 населенных пунктах нарушено энергоснабжение, 550 деревьев упали, у 41 жилого дома и 7 социально значимых объектов повреждены кровли.

В каких регионах погибли люди в сообщении МЧС не сказано. Известно, что при падении деревьев во время урагана на диком пляже в Марий Эл погибли семь человек, сообщал глава комитета гражданской обороны и защиты населения республики Александр Малкин. Накануне в Нижегородской области погибла женщина, которая находилась находилась на парусном судне, оно перевернулось во время сильного ветра. 

Из-за непогоды пострадали несколько регионов России. Ульяновск, Нижний Новгород, Казань, Республика Марий Эл. Все они пострадали от сильного ветра, ливней и града. По прогнозам синоптиков 30 июля, непогода продолжится. МЧС рекомендовало воздержаться от походов на природу, купания, людей призвали избегайть деревьев и шатких конструкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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