Из-за непогоды в Приволжье погибли девять человек

В каких регионах погибли люди в сообщении МЧС не сказано. Известно, что при падении деревьев во время урагана на диком пляже в Марий Эл погибли семь человек, сообщал глава комитета гражданской обороны и защиты населения республики Александр Малкин. Накануне в Нижегородской области погибла женщина, которая находилась находилась на парусном судне, оно перевернулось во время сильного ветра.