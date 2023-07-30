СК возбудил уголовное дело после гибели туристов в Марий Эл

МЧС ранее сообщало о работе спасателей на месте палаточного лагеря и расчистке завалов у озера Яльчик в Волжском районе, где в машинах и палатках отдыхали «несколько сотен человек». По данным ведомства, пострадали около 20 туристов, они не были были зарегистрированы в МЧС. В министерстве также подчеркнули, что отдыхающие «не учли прогноз погоды».