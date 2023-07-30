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Общество

СК возбудил уголовное дело после гибели туристов в Марий Эл

Ведомости

Следствие возбудило уголовное дело по статье о предоставлении небезопасных услуг, приведших к смерти людей, после гибели восьми человек в нацпарке «Марий Чодра» в Марий Эл, где прошел ураган и на людей упали деревья. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СК РФ).

Тела семи человек обнаружили в ночь с 29 на 30 июля на территории озер Малый Яльчик и Большой Яльчик. На регион обрушился ураган, который повалил деревья в палаточном лагере. Среди погибших – трое малолетних детей, напомнили в СК. Еще один человек скончался позднее в больнице. 

«Следственными органами СК России по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту оказания руководством ФГБУ "Национальный парк "Марий Чодра" услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, причинивших по неосторожности смерть двум и более лицам (ч. 3 ст. 238 УК РФ)», – сообщили в СК. 

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Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по республике доложить о ходе расследования уголовного дела.

МЧС ранее сообщало о работе спасателей на месте палаточного лагеря и расчистке завалов у озера Яльчик в Волжском районе, где в машинах и палатках отдыхали «несколько сотен человек». По данным ведомства, пострадали около 20 туристов, они не были были зарегистрированы в МЧС. В министерстве также подчеркнули, что отдыхающие «не учли прогноз погоды».

По прогнозам синоптиков, 30 июля непогода продолжится. МЧС рекомендовало воздержаться от походов на природу, купания, людей призвали избегать деревьев и шатких конструкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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