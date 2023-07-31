В Госдуме рассказали об эпидемии «скрытой безотцовщины» в России

Согласно результатам опроса, в среднем отцы проводят с детьми около 35 минут в день. При этом каждый пятый (18%) сообщил, что проводит с детьми 15 минут и меньше. В качестве основных причин они назвали занятость рабочими и домашними делами (так считают 56% респондентов) и непонимание, как организовать совместный досуг (23%). Каждый второй (53%) мужчина отметил, что интересные развлечения выходят за рамки семейного бюджета. При этом большинство отцов (89%) отметили, что хотели бы уделять детям больше внимания.