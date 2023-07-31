В Госдуме рассказали об эпидемии «скрытой безотцовщины» в России
Результаты опроса, согласно которым отец в среднем проводит до 35 минут в день с ребенком, говорят об эпидемии скрытой безотцовщины в России. Об этом в разговоре с «РИА Новости» заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
«Мы можем констатировать эпидемию скрытой безотцовщины в России. Папа как бы есть, но папы нет. Но ведь папа должен быть путеводителем по этому сложному миру, защитником и просто – лучшим другом! Сегодня роль отца как никогда приобретает важнейшее значение. Кроме того, включенность мужчин в воспитание и общение с детьми – это ключевой фактор для сохранения семьи», – сказал он.
В пресс-службе Чернышова пояснили, что по его поручению был проведен онлайн и офлайн-опрос среди российских отцов. В ходе этого опроса респонденты должны были ответить на вопрос, сколько времени они проводят с детьми. В исследовании приняли участие 1200 жителей Москвы.
Согласно результатам опроса, в среднем отцы проводят с детьми около 35 минут в день. При этом каждый пятый (18%) сообщил, что проводит с детьми 15 минут и меньше. В качестве основных причин они назвали занятость рабочими и домашними делами (так считают 56% респондентов) и непонимание, как организовать совместный досуг (23%). Каждый второй (53%) мужчина отметил, что интересные развлечения выходят за рамки семейного бюджета. При этом большинство отцов (89%) отметили, что хотели бы уделять детям больше внимания.
В 2021 г. в России был утвержден День отца, который празднуется в третье воскресенье октября. В указе уточнялось, что целью нового праздника является «укрепление института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей». По данным опроса ВЦИОМ, на который ссылался Минтруд, выступая с инициативой ввести такой праздник, в 2017 г. за эту идею выступили 62% респондентов. Так, 44% выразили мнение, что это заставит задуматься о семейных ценностях, а 39% — что мотивирует провести время с семьей.