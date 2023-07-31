Газета
Общество

В Госдуме рассказали об эпидемии «скрытой безотцовщины» в России

Ведомости

Результаты опроса, согласно которым отец в среднем проводит до 35 минут в день с ребенком, говорят об эпидемии скрытой безотцовщины в России. Об этом в разговоре с «РИА Новости» заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

«Мы можем констатировать эпидемию скрытой безотцовщины в России. Папа как бы есть, но папы нет. Но ведь папа должен быть путеводителем по этому сложному миру, защитником и просто – лучшим другом! Сегодня роль отца как никогда приобретает важнейшее значение. Кроме того, включенность мужчин в воспитание и общение с детьми – это ключевой фактор для сохранения семьи», – сказал он.

В пресс-службе Чернышова пояснили, что по его поручению был проведен онлайн и офлайн-опрос среди российских отцов. В ходе этого опроса респонденты должны были ответить на вопрос, сколько времени они проводят с детьми. В исследовании приняли участие 1200 жителей Москвы.

Согласно результатам опроса, в среднем отцы проводят с детьми около 35 минут в день. При этом каждый пятый (18%) сообщил, что проводит с детьми 15 минут и меньше. В качестве основных причин они назвали занятость рабочими и домашними делами (так считают 56% респондентов) и непонимание, как организовать совместный досуг (23%). Каждый второй (53%) мужчина отметил, что интересные развлечения выходят за рамки семейного бюджета. При этом большинство отцов (89%) отметили, что хотели бы уделять детям больше внимания.

В 2021 г. в России был утвержден День отца, который празднуется в третье воскресенье октября. В указе уточнялось, что целью нового праздника является «укрепление института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей». По данным опроса ВЦИОМ, на который ссылался Минтруд, выступая с инициативой ввести такой праздник, в 2017 г. за эту идею выступили 62% респондентов. Так, 44% выразили мнение, что это заставит задуматься о семейных ценностях, а 39% — что мотивирует провести время с семьей.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных