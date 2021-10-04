День отца будет отмечаться в России в третье воскресенье октября

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на который ссылаются авторы инициативы, в 2017 г. за идею введения праздника в честь отцов выступили 62% граждан. Так, 44% выразили мнение, что это заставит задуматься о семейных ценностях, а 39% — что мотивирует провести время с семьей.