День отца будет отмечаться в России в третье воскресенье октября
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России в третье воскресенья октября будет отмечаться День отца. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
«В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей постановляю установить День отца и отмечать его в третье воскресенье октября», — говорится в документе. Он вступает в силу со дня подписания.
Ранее министерство труда и социальной защиты вынесло на общественное обсуждение проект указа президента об учреждении в России Дня отца. В документе предлагалось отмечать праздник каждое третье воскресенье октября. С предложением учредить в России День отца законодатели неоднократно выступали ранее. Например, соответствующий проект указа Минтруд вносил еще в 2015 г.
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на который ссылаются авторы инициативы, в 2017 г. за идею введения праздника в честь отцов выступили 62% граждан. Так, 44% выразили мнение, что это заставит задуматься о семейных ценностях, а 39% — что мотивирует провести время с семьей.
На данный момент в России существует День матери. Он отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября. Праздник был учрежден по указу экс-президента страны Бориса Ельцина в январе 1998 г.