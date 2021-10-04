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День отца будет отмечаться в России в третье воскресенье октября

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России в третье воскресенья октября будет отмечаться День отца. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей постановляю установить День отца и отмечать его в третье воскресенье октября», — говорится в документе. Он вступает в силу со дня подписания.

Ранее министерство труда и социальной защиты вынесло на общественное обсуждение проект указа президента об учреждении в России Дня отца. В документе предлагалось отмечать праздник каждое третье воскресенье октября. С предложением учредить в России День отца законодатели неоднократно выступали ранее. Например, соответствующий проект указа Минтруд вносил еще в 2015 г.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на который ссылаются авторы инициативы, в 2017 г. за идею введения праздника в честь отцов выступили 62% граждан. Так, 44% выразили мнение, что это заставит задуматься о семейных ценностях, а 39% — что мотивирует провести время с семьей.

На данный момент в России существует День матери. Он отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября. Праздник был учрежден по указу экс-президента страны Бориса Ельцина в январе 1998 г.

Ранее по теме: Минтруд предложил учредить в России День отца

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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