Минтруд предложил учредить в России День отца
Министерство труда и социальной защиты вынесло на общественное обсуждение проект указа президента об учреждении в России Дня отца, следует из информации на официальном интернет-портале правовых актов.
Отмечать этот праздник предлагается каждое третье воскресенье октября. День отца могут ввести «в целях повышения социальной значимости отцовства в укреплении института семьи и воспитании», следует из документа.
«На повышение роли отцовства в укреплении семьи направлены положения Концепции государственной семейной политики Российской Федерации, утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г. В Концепции подчеркивается о необходимости совершенствования пропаганды ответственного отцовства, повышения социальной роли отца, вовлечения мужчин в семейные дела и воспитание детей», — говорится в пояснительной записке к проекту указа.
Отмечается, что с предложением учредить в России День отца законодатели неоднократно выступали ранее. Например, соответствующий проект указа Минтруд вносил еще в 2015 г.
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на который ссылаются авторы инициативы, в 2017 г. за идею введения праздника в честь отцов выступили 62% граждан. Так, 44% выразили мнение, что это заставит задуматься о семейных ценностях, а 39% — что мотивирует провести время с семьей.
На данный момент в России существует День матери. Он отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября. Праздник был учрежден по указу экс-президента страны Бориса Ельцина в январе 1998 г.