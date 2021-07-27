В России учредят День качества
В России появится новый праздник — День качества, следует из проекта указа президента Владимира Путина, опубликованного на официальном интернет-портале правовых актов.
Отмечать праздник будут в каждый второй четверг ноября. Событие направлено на поддержку и развитие деятельности, «направленной на повышение качества продукции и услуг», следует из документа.
Из пояснительной записки к проекту указа следует, что в 1997 г. были впервые вручены премии правительства России за достижение значительных результатов в области качества продукции, услуг и внедрения высокоэффективных методов управления качеством. Постановления о присуждении таких наград обычно приурочены ко Всемирному дню качества, который проходит во второй четверг ноября с 1989 г.
«Закрепление соответствующего праздничного дня в Российской Федерации будет является не только отражением памятных событий, имеющих особое значение для государства и общества, но и будет способствовать формированию устойчивого интереса потребителей к качественным товарам и услугам, стимулированию отечественных предприятий и организаций совершенствовать выпускаемую продукцию и предоставляемые услуги, с учетом современных мировых тенденций, а также будет являться важным информационным поводом для формирования идеологии качества среди органов государственной власти, предприятий и общественности», — говорится в пояснительной записке.
Ранее учредить День качества в России предложило Роскачество. Инициатива по установлению праздника была одобрена на заседании государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции 24 марта.