В России учредят День качества

«Закрепление соответствующего праздничного дня в Российской Федерации будет является не только отражением памятных событий, имеющих особое значение для государства и общества, но и будет способствовать формированию устойчивого интереса потребителей к качественным товарам и услугам, стимулированию отечественных предприятий и организаций совершенствовать выпускаемую продукцию и предоставляемые услуги, с учетом современных мировых тенденций, а также будет являться важным информационным поводом для формирования идеологии качества среди органов государственной власти, предприятий и общественности», — говорится в пояснительной записке.