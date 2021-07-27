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В России учредят День качества

Ведомости

В России появится новый праздник — День качества, следует из проекта указа президента Владимира Путина, опубликованного на официальном интернет-портале правовых актов.

Отмечать праздник будут в каждый второй четверг ноября. Событие направлено на поддержку и развитие деятельности, «направленной на повышение качества продукции и услуг», следует из документа.

Из пояснительной записки к проекту указа следует, что в 1997 г. были впервые вручены премии правительства России за достижение значительных результатов в области качества продукции, услуг ‎и внедрения высокоэффективных методов управления качеством. Постановления о присуждении таких наград обычно приурочены ко Всемирному дню качества, который проходит во второй четверг ноября с 1989 г.

«Закрепление соответствующего праздничного дня в Российской Федерации будет является не только отражением памятных событий, имеющих особое значение для государства и общества, но и будет способствовать формированию устойчивого интереса потребителей к качественным товарам и услугам, стимулированию отечественных предприятий и организаций совершенствовать выпускаемую продукцию и предоставляемые услуги, с учетом современных мировых тенденций, а также будет являться важным информационным поводом для формирования идеологии качества среди органов государственной власти, предприятий и общественности», — говорится в пояснительной записке.

Ранее учредить День качества в России предложило Роскачество. Инициатива по установлению праздника была одобрена на заседании государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции 24 марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных