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В Miray Cruises объяснили отсутствие остановок в Батуми в круизе лайнера Astoria Grande

Ведомости

В компании Miray Cruises, которая организует круизы на лайнере Astoria Grande, объяснили отсутствие остановок в Батуми в будущих маршрутах лайнера изначальными планами. Об этом в компании рассказали РБК.

Согласно сайту генерального агента по продаже круизов на лайнере, на момент подготовки новости маршрут круиза «Любимая Турция» с остановкой в Батуми указан один раз – он должен был отправиться из Сочи 29 июля и прибыть в Грузию утром 31 июля. «РИА Новости» со ссылкой на сайт написали, что лайнер больше не будет заходить в порт в Батуми.

В Miray Cruises РБК заявили, что с заходом в Батуми изначально планировалось только два круиза с отправлением 22 и 29 июля. «По окончании продаж круизов с отправлением 22-го и 29-го числа продажи на круизы с заходом в Батуми закончились. Программу мы выполнили в полном объеме», - рассказали в компании.

Ранее по теме: В Батуми задержали протестующих против прибытия лайнера с россиянами

В полночь 31 июля в Батуми произошла акция протеста против прибытия в Грузию круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту. В акции принимали участие гражданские активисты и члены оппозиционной политической партии. Участники пытались прорвать баррикады и проникнуть на территорию порта Батуми. По данным местных СМИ, в ходе акций могли задержать до 10 человек.

27 июля другое судно Astoria Grande сделало остановку в порту Батуми. Тогда местные оппозиционеры сообщили, что российские граждане, находящиеся в лайнере, якобы нарушают грузинское законодательство. В свою очередь заместитель министра экономики Грузии Гурам Гурамишвили отметил, что лайнер не находится под международными санкциями, и напомнил, что большой вклад в экономику вносит именно сфера туризма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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