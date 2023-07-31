В Miray Cruises объяснили отсутствие остановок в Батуми в круизе лайнера Astoria Grande
В компании Miray Cruises, которая организует круизы на лайнере Astoria Grande, объяснили отсутствие остановок в Батуми в будущих маршрутах лайнера изначальными планами. Об этом в компании рассказали РБК.
Согласно сайту генерального агента по продаже круизов на лайнере, на момент подготовки новости маршрут круиза «Любимая Турция» с остановкой в Батуми указан один раз – он должен был отправиться из Сочи 29 июля и прибыть в Грузию утром 31 июля. «РИА Новости» со ссылкой на сайт написали, что лайнер больше не будет заходить в порт в Батуми.
В Miray Cruises РБК заявили, что с заходом в Батуми изначально планировалось только два круиза с отправлением 22 и 29 июля. «По окончании продаж круизов с отправлением 22-го и 29-го числа продажи на круизы с заходом в Батуми закончились. Программу мы выполнили в полном объеме», - рассказали в компании.
В полночь 31 июля в Батуми произошла акция протеста против прибытия в Грузию круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту. В акции принимали участие гражданские активисты и члены оппозиционной политической партии. Участники пытались прорвать баррикады и проникнуть на территорию порта Батуми. По данным местных СМИ, в ходе акций могли задержать до 10 человек.
27 июля другое судно Astoria Grande сделало остановку в порту Батуми. Тогда местные оппозиционеры сообщили, что российские граждане, находящиеся в лайнере, якобы нарушают грузинское законодательство. В свою очередь заместитель министра экономики Грузии Гурам Гурамишвили отметил, что лайнер не находится под международными санкциями, и напомнил, что большой вклад в экономику вносит именно сфера туризма.