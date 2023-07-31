В Miray Cruises объяснили отсутствие остановок в Батуми в круизе лайнера Astoria Grande

Согласно сайту генерального агента по продаже круизов на лайнере, на момент подготовки новости маршрут круиза «Любимая Турция» с остановкой в Батуми указан один раз – он должен был отправиться из Сочи 29 июля и прибыть в Грузию утром 31 июля. «РИА Новости» со ссылкой на сайт написали, что лайнер больше не будет заходить в порт в Батуми.