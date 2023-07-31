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Общество

Апелляционный суд оставил в силе приговор Кара-Мурзе

Ведомости

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор политику Владимиру Кара-Мурзе (признан иноагентом), сообщили «Ведомостям» в суде. 17 апреля Мосгорсуд приговорил его к 25 годам колонии по делу о госизмене, дискредитации армии и участии в деятельности нежелательной организации.

Кара-Мурза был задержан в апреле 2022 г. по подозрению в распространении заведомо ложной информации об армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По версии следствия, политик во время своего выступления в парламенте Аризоны распространял фейки о российской армии. Сам Кара-Мурза свою вину не признал. 

Летом прошлого года в его отношении также возбудили дело об участии в деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ). В октябре 2022 г. стало известно, что против Кара-Мурзы возбудили дело о госизмене (ст. 275 УК РФ).

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К 25 годам лишения свободы Кара-Мурзе также добавили ограничение свободы на полгода и штраф в размере 400 000 руб. Кроме того, в отношении политика был введен запрет на журналистскую деятельность в течение семи лет по освобождении из колонии.

Адвокат политика Мария Эйсмонт в интервью «Ведомостям» заявляла, что защита намерена добиваться его освобождения по состоянию здоровья. После вынесения приговора она напомнила, что Кара-Мурза пережил два отравления - в 2015 и 2017 гг. Помимо этого суд не учел, что у политика трое детей, что является смягчающим обстоятельством, отмечала Эйсмонт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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