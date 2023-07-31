Апелляционный суд оставил в силе приговор Кара-Мурзе
Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор политику Владимиру Кара-Мурзе (признан иноагентом), сообщили «Ведомостям» в суде. 17 апреля Мосгорсуд приговорил его к 25 годам колонии по делу о госизмене, дискредитации армии и участии в деятельности нежелательной организации.
Кара-Мурза был задержан в апреле 2022 г. по подозрению в распространении заведомо ложной информации об армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По версии следствия, политик во время своего выступления в парламенте Аризоны распространял фейки о российской армии. Сам Кара-Мурза свою вину не признал.
Летом прошлого года в его отношении также возбудили дело об участии в деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ). В октябре 2022 г. стало известно, что против Кара-Мурзы возбудили дело о госизмене (ст. 275 УК РФ).
К 25 годам лишения свободы Кара-Мурзе также добавили ограничение свободы на полгода и штраф в размере 400 000 руб. Кроме того, в отношении политика был введен запрет на журналистскую деятельность в течение семи лет по освобождении из колонии.
Адвокат политика Мария Эйсмонт в интервью «Ведомостям» заявляла, что защита намерена добиваться его освобождения по состоянию здоровья. После вынесения приговора она напомнила, что Кара-Мурза пережил два отравления - в 2015 и 2017 гг. Помимо этого суд не учел, что у политика трое детей, что является смягчающим обстоятельством, отмечала Эйсмонт.