Правительство поддержало ужесточение требований к получению маткапитала

Сейчас воспользоваться маткапиталом можно для оплаты обучения в школе, вузе или колледже. На момент начала обучения ребенок, на которого был получен сертификат, должен быть не старше 25 лет. С 2022 г. маткапитал можно направить и на оплату детсадов и школ, открытых ИП, если у тех есть лицензия на ведение образовательной деятельности. Маткапитал также можно направить на улучшение жилищных условий, в том числе на ипотеку и пр.