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Общество

Правительство поддержало ужесточение требований к получению маткапитала

Ведомости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу, согласно которой материнский капитал должен предоставляться женщинам, на момент родов являющимся гражданами России. Об этом «Ведомостям» сообщили источники в правкомиссии.

Закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» предусматривает право на получение маткапитала гражданами РФ независимо от места их жительства. Инициатива, автором которой является замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, предлагает «убрать вероятность того, что женщина, уже имея детей-иностранцев, получает гражданство РФ и претендует на маткапитал».

«Это несправедливо», – отмечал депутат. По его словам, отечественная система соцподдержки не резиновая. При этом жителей присоединенных к России регионов такие ограничения не коснутся, уточнял Нилов.

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Материнский капитал – госпрограмма поддержки российских семей, срок ее действия рассчитан с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2026 г. На нее могут претендовать женщины, родившие или усыновившие второго, третьего и последующих детей с 1 января 2007 г., женщины, родившие первого ребенка с 1 января 2020 г., мужчины, если они единственные усыновители второго, третьего и последующих детей по решению суда с 1 января 2007 г., и др.

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Сейчас воспользоваться маткапиталом можно для оплаты обучения в школе, вузе или колледже. На момент начала обучения ребенок, на которого был получен сертификат, должен быть не старше 25 лет. С 2022 г. маткапитал можно направить и на оплату детсадов и школ, открытых ИП, если у тех есть лицензия на ведение образовательной деятельности. Маткапитал также можно направить на улучшение жилищных условий, в том числе на ипотеку и пр.

С февраля 2022 г. маткапитал индексируется не по прогнозируемой инфляции, как ранее, а по уровню фактической инфляции. Размер маткапитала был проиндексирован на 11,9% в 2023 г. и с февраля на первого ребенка составляет 587 000 руб., на второго – 775 600 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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