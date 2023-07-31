Правительство поддержало ужесточение требований к получению маткапитала
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу, согласно которой материнский капитал должен предоставляться женщинам, на момент родов являющимся гражданами России. Об этом «Ведомостям» сообщили источники в правкомиссии.
Закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» предусматривает право на получение маткапитала гражданами РФ независимо от места их жительства. Инициатива, автором которой является замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, предлагает «убрать вероятность того, что женщина, уже имея детей-иностранцев, получает гражданство РФ и претендует на маткапитал».
«Это несправедливо», – отмечал депутат. По его словам, отечественная система соцподдержки не резиновая. При этом жителей присоединенных к России регионов такие ограничения не коснутся, уточнял Нилов.
Материнский капитал – госпрограмма поддержки российских семей, срок ее действия рассчитан с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2026 г. На нее могут претендовать женщины, родившие или усыновившие второго, третьего и последующих детей с 1 января 2007 г., женщины, родившие первого ребенка с 1 января 2020 г., мужчины, если они единственные усыновители второго, третьего и последующих детей по решению суда с 1 января 2007 г., и др.
Сейчас воспользоваться маткапиталом можно для оплаты обучения в школе, вузе или колледже. На момент начала обучения ребенок, на которого был получен сертификат, должен быть не старше 25 лет. С 2022 г. маткапитал можно направить и на оплату детсадов и школ, открытых ИП, если у тех есть лицензия на ведение образовательной деятельности. Маткапитал также можно направить на улучшение жилищных условий, в том числе на ипотеку и пр.
С февраля 2022 г. маткапитал индексируется не по прогнозируемой инфляции, как ранее, а по уровню фактической инфляции. Размер маткапитала был проиндексирован на 11,9% в 2023 г. и с февраля на первого ребенка составляет 587 000 руб., на второго – 775 600 руб.